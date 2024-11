Quinten Timber wordt live op tv verrast met nieuwtje over Ajax en reageert zeer sportief

Feyenoord won zaterdagavond in de eigen Kuip met 3-2 van AZ, dankzij een eigen doelpunt van David Møller Wolfe en treffers van Luka Ivanusec en Ibrahim Osman. concludeert na afloop voor de camera van ESPN dat de Rotterdammers zich daarmee goed hebben hersteld van het midweekse verlies tegen Ajax (0-2).

Feyenoord won in oktober vijf wedstrijden op rij in alle competities, maar de zegereeks werd afgelopen woensdag gestuit door Ajax. Timber hoopt dat Feyenoord de draad nu weer kan oppakken. “Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, laten we zeggen: vanaf Girona, hebben we elke wedstrijd gewonnen. Behalve tegen Ajax helaas. Dus misschien was dat één dipje en gaat het voor de rest goed”, zegt de middenvelder hoopvol.

Verslaggever Pascal Kamperman lijkt het verlies van Feyenoord tegen Ajax vervolgens te willen relativeren, door te wijzen op de 3-2 overwinning die Ajax eerder vanavond boekte op PSV. “Die winnen vandaag van de koploper, dus dat zegt misschien ook wel wat”, zegt Kamperman.

Timber was nog niet op de hoogte van de uitslag van Ajax - PSV, blijkt uit zijn reactie: “Ja, die… Dat doen ze… Hebben ze gewonnen? Oh, dat doen ze goed, ja. Dat wist ik nog niet, nee. Ik wist dat het 2-2 stond, maar ik wist niet dat ze hadden gewonnen. Dat hebben ze goed gedaan”, zegt de Feyenoord-middenvelder sportief.

