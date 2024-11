Flinke domper voor Feyenoord: Rotterdammers komen met slecht nieuws over Ueda

Feyenoord-trainer Brian Priske kan in het restant van dit kalenderjaar geen beroep meer doen op . De Japanner viel in De Klassieker tegen Ajax uit met een bovenbeenblessure en die houdt hem tot de winterstop aan de kant. Dat is een hard gelag voor Feyenoord, dat na Santiago Giménez opnieuw een centrumspits lange tijd ziet wegvallen.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 een bedrag van acht miljoen euro neer voor de komst van Ueda. De Japanner moest in Rotterdam-Zuid de concurrentiestrijd aangaan met Giménez. Na een teleurstellend debuutjaar moest Ueda de Mexicaan in de huidige jaargang in eerste instantie opnieuw voor zich dulden, maar na diens blessure werd hij de eerste spits van Priske. Ueda heeft nog altijd geen overtuigende indruk kunnen achterlaten, maar was de laatste weken wel belangrijk voor Feyenoord. Zo scoorde hij in de competitiewedstrijden tegen NAC Breda, FC Twente en Go Ahead Eagles en was hij ook in de Champions League trefzeker tegen Benfica.

Ueda moest vorige week het duel met FC Utrecht aan zich voorbij laten gaan, maar keerde een paar dagen later in De Klassieker tegen Ajax terug in de basiself. De Japanner moest zich echter al in de eerste helft noodgedwongen laten vervangen. Het thuisduel met AZ ging zodoende aan zijn neus voorbij, maar het was nog niet bekend hoelang hij aan de kant zou staan. Feyenoord is maandag met duidelijkheid gekomen. De Rotterdammers melden dat Ueda dit kalenderjaar niet meer in actie komt vanwege een bovenbeenblessure, die hem tot ‘in elk geval’ de winterstop aan de kant zal houden.

Carranza moet zich bewijzen

Een flinke domper voor Feyenoord, dat al een tijdje geen beroep kan doen op Giménez en de Mexicaan ook niet voor de winterstop ziet terugkeren binnen de lijnen. Priske heeft daardoor nog maar één échte spits over in zijn selectie: Julián Carranza. De Argentijn maakte afgelopen zomer de overstap vanuit de Verenigde Staten naar Rotterdam. Carranza moest geduldig op zijn kans wachten, maar was de afgelopen weken trefzeker tegen Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Hij had zaterdag tegen AZ al een basisplaats en zal zich de komende periode ook kunnen én moeten bewijzen.

Feyenoord speelt tot de winterstop in competitieverband tegen Almere City, sc Heerenveen, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Heracles Almelo en PSV. In de Champions League wachten RB Salzburg (dinsdagavond), Manchester City én Sparta Praag, terwijl in de KNVB-beker het duel met MVV op het programma staat.

