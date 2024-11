Farioli herhaalt fraaie woorden over Ajax en vertelt wat het leven voor hem 'gemakkelijker' maakt

Francesco Farioli oogstte tijdens de eerste weken van dit seizoen regelmatig kritiek door zijn manier van spelen en wisselbeleid, maar ontving de afgelopen periode juist veel complimenten voor hoe hij Ajax in de topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV voor de dag liet komen. De Italiaan vertelt in gesprek met het Spaanse AS dat hij in Amsterdam uitstekend op zijn plek zit en geeft ook aan wat het leven voor hem ‘gemakkelijker’ heeft gemaakt.

Ajax kwam een paar maanden geleden in de zoektocht naar een nieuwe trainer uit bij Farioli. De Italiaan stond in Amsterdam voor de zware uitdaging om de club weer naar de top te loodsen. Na het dramatische afgelopen seizoen moest Ajax zowel binnen als buiten de lijnen veel repareren. Aan Farioli de taak om ervoor te zorgen dat zijn ploeg binnen de lijnen weer goed voor de dag zou komen. Hij volgt daarbij vanaf de start zijn eigen filosofie. Het voetbal waar hij van houdt, ‘komt hier vandaan’, zo zei hij bij zijn presentatie als hoofdtrainer van Ajax. Farioli bevestigt een paar maanden later dat Ajax de ‘perfecte’ plek is om zijn ideeën over voetbal uit te dragen.

“Ik heb het ter sprake gebracht tijdens mijn eerste persconferentie daar. Deze manier van spelen heeft nu meer bewonderaars, maar historisch gezien zijn er slechts twee clubs die dit soort DNA hebben behouden: Barça en Ajax”, zo zegt Farioli in gesprek met AS. De keuzeheer doelt daarmee op de ‘erfenis’ van Johan Cruijff, die zowel bij Ajax als FC Barcelona als speler én trainer actief is geweest. “Hier is de grootste nadruk gelegd en het is voor mij een groot voorrecht om de kans te krijgen om te werken bij een club met deze geschiedenis, met deze traditie en met dit DNA.”

Volgens Farioli is het wel heel belangrijk dat hij spelers tot zijn beschikking heeft die hem begrijpen. “Dat maakt ons leven veel gemakkelijker. En ik denk dat een van de grootste redenen waarom ons leven bij Ajax gemakkelijker is, is dat we heel vroeg begonnen, weken voordat we officiële wedstrijden gingen spelen”, aldus de hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers eindigden vorig seizoen op de vijfde plaats, waardoor ze al vroeg in de zomer aan de bak moesten in de voorrondes van de Europa League. “Heel veel tijd om te trainen was er dus niet. En natuurlijk moet je altijd over de juiste methodologie beschikken om informatie over te dragen. Dat kun je niet in de supermarkt kopen. Je moet dus een beetje geluk hebben om mensen te vinden die open en nieuwsgierig zijn om naar je te luisteren. In ieder geval is vertrouwen in jezelf niet iets dat je kunt eisen. Het is iets dat ergens moet klikken.”

“Wanneer je een nieuw team of een nieuwe speler benadert, is het belangrijkste doel waar je van droomt het maken van die klik”, aldus Farioli. En van een klik tussen Farioli en zijn spelers was al snel sprake. De Italiaan probeert mede door zijn roulatiebeleid iedereen betrokken te houden bij het proces. Dat leverde hem in eerste instantie veel kritiek op, omdat hij in sommige wedstrijden wel heel veel wijzigingen doorvoerde, maar inmiddels zien ook zijn grootste criticasters in waarom hij zo te werk gaat. Het leverde hem in de competitiefase van de Europa League al tien punten op, terwijl Ajax in de competitie de derde plaats bezit. De Amsterdammers wonnen laatst nog binnen een paar dagen van Feyenoord en PSV.

