Farioli zet Ajax op scherp: ‘Het kan nog veel beter’

Het gaat Ajax en Francesco Farioli momenteel voor de wind. De Italiaanse oefenmeester wist liefst negentien punten te behalen uit de afgelopen zeven wedstrijden en boekte onder meer zeges op Feyenoord en PSV. Hoewel het nu goed gaat met Ajax, is Farioli niet van plan om het rustiger aan te gaan doen. Integendeel: de lat moet nog verder omhoog bij de Amsterdamse recordkampioen.

“Over het algemeen was het natuurlijk een positieve periode. Als we het over de resultaten hebben, had niemand dit een maand geleden voorspeld dat we negentien van de eenentwintig punten zouden halen”, vertelt Farioli tegenover Ajax TV. “Dus als je naar de resultaten kijkt, dan moet je wel blij en tevreden zijn. Maar ook in het algemeen is de trend heel positief. Dat willen we natuurlijk heel graag behouden en nog verbeteren.”

Farioli wil de lat bij Ajax dan ook nog hoger leggen. “Als verantwoordelijke voor het team denk ik dat er nog dingen te verbeteren zijn op het veld. Nu is het moment voor de club aangebroken om de volgende stap te zetten. Een stap om de spelers te voorzien van bepaalde omstandigheden om nog beter te presteren”, vervolgt hij.

"We hebben zoveel jonge talenten en ervaren professionals die beter willen worden", aldus Farioli, die met zijn staf de beste omstandigheden voor de spelers probeert te creëren. “Maar ik denk dat het met het verlangen en de obsessie om beter te worden, en zeker nu we de wind in de zeilen hebben, nu het juiste moment is om door te drukken en onszelf onder druk te zetten. Om nog kritischer of agressiever in de spiegel te kijken. Als er een moment is om beter te worden, dan is het nu. Niet morgen maar nú”, benadrukt hij.

Farioli voert dagelijkse strijd

Toch is het niet altijd makkelijk om je maar te blijven verbeteren, zo geeft Farioli toe. “Dat is mijn dagelijkse strijd, want soms als de resultaten goed zijn, is het wat makkelijk om achterover te leunen. Maar ik ben heel erg blij met het groepsgevoel. We kunnen als staf ook niet meer vragen van de spelers dan wat ze nu op het veld laten zien. Dat moeten we vasthouden, maar ik denk dat het rondom het veld nog veel beter kan", oordeelt de oefenmeester.

Ajax-groep moet hecht blijven

Farioli wordt de laatste tijd bedolven onder de complimenten, maar vindt dat de spelers de hoofdrolspelers zijn. “In dit geval, bij deze club, zijn de hoofdspelers denk ik niet eens de spelers, maar de groep”, stelt de Italiaan. “Zo voel ik het echt en dat vind ik belangrijk. Als we een kans hebben om onze doelen te bereiken en onze ambities waar te maken, dan moeten we dit gevoel zo houden. Om dat te doen moeten we heel dicht bij elkaar blijven staan. Schouder aan schouder en zo vooruit blijven gaan”, besluit hij.

