Frank de Boer onthult wat Francesco Farioli in de spelerstunnel tegen hem zei

Francesco Farioli is zondag onder de indruk geraakt van het centrale duo van de Ajax Legends. Frank de Boer stond achterin samen met Chivu opgesteld en het tweetal maakte een sterke indruk op de huidig oefenmeester van Ajax.

Dat onthult De Boer na afloop van de wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends. De voormalig coach van de Amsterdammers sprak Farioli in de rust van de wedstrijd, aangezien de Italiaan de spelerstunnel had opgezocht: "Hij vond het mooi om te zien dat Chivu en ik het achterin nog zó goed neerzetten", zegt De Boer bij Sportnieuws.nl: "Dat was natuurlijk altijd onze kracht, veel praten en weten waar de bal zou vallen, maar dat was hem opgevallen. Het was leuk dat hij even naar me toe kwam."

De voormalig verdediger van de Amsterdammers vond het geweldig om met oud-teamgenoten en andere legendes van Ajax op het veld te staan: "Het was een heel mooie ambiance. Op zulke dagen ben ik een heel gelukkig mens. Als je op deze manier wordt toegejuicht, is dat natuurlijk alleen maar fantastisch", besluit hij.

De Ajax Legendes versloegen de Real Madrid Legendes zondagmiddag met 2-1 in de Johan Cruijff ArenA. Doelpuntenmakers namens de Ajax Legends waren Sjota Arveladze en Siem de Jong.