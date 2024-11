Ajax Legends verslaan Real Madrid Legends in vermakelijk duel met vele grote namen

De Ajax legends hebben zondagmiddag een wedstrijd van de Real Madrid Legends met 2-1 gewonnen. Het duel stond in het teken van het 125-jarig jubileum van de Amsterdamse club.

De Ajacieden die zondagmiddag onderdeel uitmaakten van de selectie waren de volgende: Edwin van der Sar, Maarten Stekelenburg, Sonny Silooy, Ricardo van Rhijn, Cristian Chivu, Frank de Boer, Urby Emanuelson, Aron Winter, Ronald de Boer, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen, Michel Kreek, Clarence Seedorf, Dani, Gerald Vanenburg, Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Wamberto, Ryan Babel, Siem de Jong, Kiki Musampa, Shota Arveladze, Simon Tahamata, Dick Schoenaker, Demy de Zeeuw, Eyong Enoh.

Artikel gaat verder onder video

Er werd tijdens de wedstrijd flink gewisseld, maar de basis bestond uit de volgende namen: Van der Sar; Silooy, Chivu, F. de Boer, Kreek; R. de Boer, Sneijder, Seedorf, Litmanen; Babel, Kluivert. Bij Real Madrid begonnen namen als Iker Casillas, Fernando Morientes en Júlio Baptista vanaf het begin.

De wedstrijd stond niet bol van de kansen en werd zoals verwacht niet in het hoogste tempo gespeeld. De eerste aardige kans ontstond in de 11e minuut, toen Sneijder Babel voor de keeper zette. Casillas kon echter redden. Niet veel later stond Morientes opeens voor het doel van Van der Sar, maar een mindere aanname verhinderde een doelpunt. Litmanen kreeg iets na het halfuur nog een aardige kans, maar enkele minuten later zou het wel raak zijn. Van der Vaart stak Babel weg, die zijn inzet nog gekeerd zou worden. Vervolgens gaf de buitenspeler voor en kon Arveladze intikken.

In de tweede helft waren er lange tijd weinig echte grote kansen. Een kopbal van De Jong ging een kwartier voor tijd net naast, terwijl een schot van de spits in de zestien geblokt werd. In de 87e minuut stond Van Rhijn opeens voor de doelman van Real, maar de verdediger zou in de opbouw hands hebben gemaakt. Een minuut later kwam alsnog de bevrijdende treffer voor de Amsterdammers. Van Rhijn gaf uit een sterke counter een perfecte voorzet op De Jong, die via de paal binnenschoot (2-0). Musampa zou nog op de paal schieten in de laatste minuut, maar het absolute slotstuk kwam op naam van Rubén de la Red. Hij frommelde van dichtbij de 2-1 binnen, maar daar zou het bij blijven.

