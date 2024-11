'Xabi Alonso vertrekt na dit seizoen bij Bayer Leverkusen, 'uitverkorene' om succescoach op te volgen'

Xabi Alonso is bezig aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van Bayer Leverkusen. Dat meldt de Spaanse tak van Eurosport althans. Alonso zou bij meerdere spelers van Bayer Leverkusen kenbaar hebben gemaakt dat hij na dit seizoen een nieuwe uitdaging aangaat. Real Madrid lijkt zijn volgende bestemming te worden.

Alonso stapte in oktober 2022 in als hoofdtrainer van Bayer Leverkusen. De voormalig middenvelder van onder meer Liverpool, Real Madrid en Bayer Leverkusen had niet heel veel tijd nodig om zijn nieuwe ploeg naar zijn hand te zetten. Het absolute hoogtepunt volgde in het afgelopen seizoen. Onder leiding van Alonso kroonde Bayer Leverkusen zich tot kampioen van Duitsland en bleef het een heel jaar ongeslagen in de Bundesliga. Daarnaast won de club de DFB-Pokal én bereikte het de finale van de Europa League, waarin met duidelijke cijfers werd verloren van Atalanta Bergamo.

Bayer Leverkusen en Alonso zijn er vooralsnog niet echt in geslaagd de geweldige prestaties een passend vervolg te geven. De regerend kampioen haalde zeventien punten uit de eerste tien competitieduels. Dat zijn er al negen minder dan koploper Bayern München. In de Champions League bezet de ploeg van Alonso met zeven punten uit vier wedstrijden de dertiende plaats. De Spanjaard zal zijn periode in Leverkusen in stijl willen afsluiten, alvorens naar alle waarschijnlijkheid de overstap te maken naar Real Madrid. Want hoewel hij bij Bayer Leverkusen nog een contract heeft tot de zomer van 2026, verwacht Eurosport dat hij na dit seizoen Carlo Ancelotti opvolgt in de Spaanse hoofdstad.

Alonso de ‘uitverkorene’ om Ancelotti op te volgen

“Het lijkt duidelijk dat hij de uitverkorene is om bij Real Madrid aan een nieuwe cyclus te beginnen”, zo leest het. Volgens Eurosport is het overigens ‘ook niet uitgesloten’ dat Alonso bij Bayern München belandt, ‘als de prestaties van Vincent Kompany niet bevredigend genoeg zijn’. Bayern München kwam in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer verrassend uit bij Kompany, die momenteel wel aan de leiding gaat in de Bundesliga, maar in de Champions League al tweemaal kopje onder ging. Voor Alonso ligt een terugkeer naar Real Madrid echter meer voor de hand. Ancelotti is bezig aan het vierde seizoen van zijn tweede termijn, die behoorlijk succesvol is. Dit seizoen gaat het echter allemaal wat moeizamer. Ancelotti heeft nog een contract tot medio 2026, maar de laatste weken werd er al nadrukkelijk gespeculeerd over een vertrek aan het einde van dit seizoen.

Volgens Eurosport heeft Real Madrid in ieder geval niet de intentie om Ancelotti midden in het seizoen te ontslaan. Alonso is de ‘uitverkorene’ om de succesvolle Italiaan op te volgen, ‘maar hij zal moeten wachten tot het einde van het seizoen’. En misschien neemt Alonso Alejandro Grimaldo dan wel mee naar Madrid. De linksback staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Bayer Leverkusen, maar heeft naar verluidt besloten om evenals zijn trainer na dit seizoen te vertrekken. Grimaldo speelde tot op heden 68 wedstrijden voor de Duitse landskampioen, goed voor 14 doelpunten en 24 assists.

