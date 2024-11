'Real overweegt vroegtijdig afscheid Ancelotti, naam opvolger zingt al rond'

Real Madrid overweegt vroegtijdig afscheid te nemen van trainer Carlo Ancelotti, zo weet Relevo. De aimabele Italiaan ligt nog tot medio 2026 vast bij De Koninklijke, maar zou mogelijk komende zomer al aan de kant worden geschoven. Het medium weet óók al wie de gedroomde opvolger van Ancelotti is: Xabi Alonso.

Ancelotti is bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real en was afgelopen seizoen nog succesvol door zowel de landstitel als de Champions League (de vijftiende in de clubhistorie) in de wacht te slepen. Dit seizoen gaat het echter een stuk minder voortvarend: na elf speelronden bedraagt de achterstand op aartsrivaal FC Barcelona - dat afgelopen zaterdag met maar liefst 0-4 zegevierde in Madrid - al zes punten. In de Champions League ligt De Koninklijke nog wel op koers voor overwintering, met zes punten uit drie duels, maar overtuigend is het allerminst wat Real dit seizoen laat zien.

Zolang Ancelotti eremetaal binnenbrengt, is het bestuur van Real niet haastig om de Italiaan de laan uit te sturen, zo meldt Relevo. Voorzitter Florentino Pérez zou zelfs met de gedachte spelen om Ancelotti in een andere rol voor de club te behouden, zodra hij niet langer hoofdtrainer is. Dat zou komende zomer al het geval kunnen zijn, of zelfs nóg eerder: "Een abrupt einde wordt niet voorzien, noch komt het in de plannen voor om Carletto midden in het seizoen weg te sturen, maar na afgelopen week durft niemand dat nog hardop te zeggen", leest het.

Daar komt bij dat de naam van Xabi Alonso 'rondzingt in de wandelgangen van Valdebebas', het trainingscomplex van Real: "Hij is de ideale man om het elftal te herbouwen naar een team vol drive, talent, fysiek en jonge spelers." Alonso heeft nog een contract tot medio 2026 bij zijn huidige club Bayer Leverkusen, dat hij vorig seizoen naar een historische dubbel (landstitel en DFB-Pokal) leidde. De Spanjaard werd afgelopen zomer in verband gebracht met twee van zijn andere vroegere werkgevers, Liverpool en Bayern München, maar verkoos een langer verblijf in Leverkusen.

