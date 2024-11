'Real Madrid denkt aan pikante transfer na Ballon d'Or-drama voor Vinícius Júnior'

Real Madrid overweegt volgens Relevo om een poging te wagen om Rodri los te weken bij Manchester City. De kersverse winnaar van de Ballon d'Or zou worden gezien als een verbetering ten opzichte van , die na een aantal mindere optredens op de nominatie zou staan om te worden verkocht door De Koninklijke.

De komst van Rodri zou behoorlijk pikant zijn. De middenvelder werd immers tot woede van alles en iedereen in Madrid uitgeroepen tot de beste voetballer ter wereld in 2024, waar Vinícius Júnior lange tijd de gedoodverfde favoriet was voor de onderscheiding. Toen uitlekte dat niet de Braziliaan, maar de Spanjaard zou worden onderscheiden, besloot de club zelfs het gala in Parijs te boycotten en geen enkele afgevaardigde te sturen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rodri beste voetballer ter wereld: Spanjaard gaat met Ballon d’Or aan de haal

Ondertussen heeft Real-trainer Carlo Ancelotti de grootste moeite om het zomerse vertrek van Toni Kroos, die zijn carrière beëindigde, op te vangen op zijn middenveld. Vooral Tchouaméni, in 2022 voor 80 miljoen euro overgekomen van AS Monaco, valt de afgelopen weken behoorlijk tegen. "Hij verliest zijn geloofwaardigheid", schrijft Relevo over de 24-jarige Fransman. "Tchouaméni kreeg rust tegen Borussia Dortmund (5-2, red.) en werd als eerste gewisseld tegen Barcelona (0-4). Niets lijkt meer toevallig te zijn", leest het. "Zijn rol in de Clásico was behoorlijk zorgwekkend en hij heeft dit seizoen nog niet uitgeblonken op zijn positie." Om die reden zou een vertrek van Tchouaméni inmiddels niet langer onbespreekbaar zijn voor Real.

LEES OOK: France Football onthult waarom Vinícius Júnior de Ballon d’Or misliep

Waar Tchouaméni tegenvalt, is de hoop in Madrid vooralsnog meer gevestigd op zijn landgenoot Eduardo Camavinga, die momenteel echter ook regelmatig als linksback wordt ingezet. "Het bestuur, met Florentino Pérez voorop, wedt liever op de voormalig Stade Rennais-speler op het middenveld", weet Relevo. "Sommige bestuursleden zien Clarence Seedorf himself in hem", weet het medium zelfs. De komst van Rodri zou echter ook een optie voor de toekomst zijn: "De in Madrid geboren middenvelder staat op de radar, hoewel zijn knieblessure de verwachtingen wel heeft getemperd", leest het. De Spanjaard ligt in Manchester nog vast tot medio 2026. Dat zou betekenen dat City zijn contract voor komende zomer zal willen verlengen - en als dat niet lukt een verkoop zou moeten overwegen, wil de club voorkomen dat Rodri over anderhalf jaar gratis de deur uitloopt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘FC Barcelona wil Real Madrid dwarszitten en benadert Champions League-winnaar’

FC Barcelona en Real Madrid zouden allebei hun pijlen hebben gericht op een Champions League-winnaar.