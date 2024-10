France Football onthult: waarom Vinícius Júnior de Ballon d’Or misliep

Dat niet maar Rodri maandagavond de Ballon d’Or in ontvangst mocht nemen, heeft onder meer te maken met de prestaties van zijn teamgenoten bij Real Madrid. Dat zegt Vincent Garcia, hoofdredacteur van France Football, dat samen met de FIFA de uitreiking van de award voor de beste voetballer van het jaar organiseert. Vinícius was de gedoodverfde winnaar van dit jaar, maar kreeg in de aanloop naar het gala in Parijs te horen dat Rodri uiteindelijk de meeste stemmen had verzameld.

Vinícius kon zaterdagavond niet voorkomen dat Real Madrid op eigen veld een flinke pak rammel kreeg van FC Barcelona, maar heel veel tijd om daarbij stil te staan had hij niet. Twee dagen later zou hij immers met een grote glimlach op het toneel verschijnen om de Ballon d’Or voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen in ontvangst te nemen. Dat was de verwachting althans. Niets bleek echter minder waar. In de aanloop naar de uitreiking klonken er berichten dat niet Vinícius, maar Rodri later op de avond de Gouden Bal in ontvangst zou nemen.

De verbazing was groot en bij Real Madrid reageerde men woedend. De regerend kampioen van Spanje én regerend winnaar van de Champions League zou met een delegatie afreizen naar Parijs, maar besloot na het slechte nieuws voor Vinícius het vliegtuig op de grond te houden. Volgens de hoofdredacteur van medeorganisator France Football is de ‘nederlaag’ voor Vinícius echter eenvoudig te verklaren. “Het is duidelijk dat Vinícius zeker last had van de aanwezigheid van Bellingham en Carvajal in de top vijf, want wiskundig gezien heeft dat hem wat punten ontnomen”, zo wordt Garcia door Marca geciteerd op Franse televisie.

Vinícius was in het afgelopen seizoen misschien wel de opvallendste speler bij Real Madrid, maar het elftal van trainer Carlo Ancelotti herbergde uiteraard meer spelers die in aanmerking kwamen voor de Ballon d’Or. Jude Bellingham beleefde een uitstekend eerste seizoen in Madrid, Dani Carvajal opende de score in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund én won met Spanje het Europees Kampioenschap in Duitsland. Als Vinícius er écht met kop en schouders had uitgestoken bij Real Madrid, dan was de Gouden Bal zeer waarschijnlijk wél in zijn handen terechtgekomen. Maar dat was dus niet het geval. “Dit vat ook het seizoen van Real Madrid samen, waar meer spelers nodig waren en de jury verdeelde de beslissing”, aldus Garcia.

‘Druk vanuit Real Madrid’

De uitslag van de Ballon d’Or-verkiezing maakt desalniettemin veel los bij Real Madrid. Volgens Garcia heeft de Koninklijke hem serieus onder druk gezet. “Ik heb veel druk gehad van Real Madrid, maar net zoals bij andere clubs was ik altijd duidelijk en eerlijk”, vertelt hij. Garcia was ‘zeer onaangenaam’ verrast door de afwezigheid van Real en hij vindt het jammer dat de huidige nummer twee van Spanje spreekt over ‘bedrog’. “We waren heel duidelijk tegen hen en tegen alle andere clubs. Dit jaar zouden de winnaars niet op de hoogte worden gesteld. Ik dacht dat iedereen dat had geaccepteerd, maar op het laatste moment, ik weet niet waarom, wilden ze de regel veranderen.”

