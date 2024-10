Vinícius Júnior meldt zich na Ballon d'Or-fiasco op X en komt met duidelijke boodschap

Rodri mocht maandagavond de Ballon d’Or in ontvangst nemen, maar het laatste woord daarover is mogelijk nog lang niet gezegd en geschreven. Tot maandagmiddag ging vrijwel iedereen er vanuit dat zich zou kronen tot de beste voetballer van het afgelopen seizoen, maar tot verbazing bij velen ging de award uiteindelijk naar de middenvelder van Manchester City en de Spaanse nationale ploeg. Vinícius kwam na de uitreiking met een duidelijke boodschap.

Real Madrid kroonde zich in het afgelopen seizoen niet alleen tot de beste van Spanje, maar ging er ook in de Champions League met de eindzege vandoor. Een belangrijke, zo niet cruciale rol was er weggelegd voor Vinícius. De aanvaller was in 39 wedstrijden goed voor 24 doelpunten en 11 assists. In de Champions League stond er vooral na de groepsfase geen maat op hem. Hij scoorde tegen RB Leipzig, Bayern München én in de finale tegen Borussia Dortmund. Bovendien verzorgde hij ook nog eens twee assists in de heenwedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinales.

Nog niet zo lang geleden lekte daarom al uit dat Vinícius zich op maandag 28 oktober zou kronen tot de beste voetballer van het afgelopen seizoen. Maar niets bleek minder waar. In de aanloop naar de verkiezing doken er plots berichten op dat niet Vinícius, maar Rodri de Gouden Bal in ontvangst zou nemen. Dat schoot bij Real Madrid in het verkeerde keelgat. De regerend kampioen van Spanje - die afgelopen zaterdag nog werd vernederd door FC Barcelona - besloot het gala aan zich voorbij te laten gaan. Het was de bedoeling dat een delegatie - bestaande uit onder meer Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti en Vinícius - naar Parijs zou afreizen, maar uit ‘solidariteit’ met de Braziliaanse aanvaller bleef het vliegtuig op de grond in Madrid.

Rodri zou de man van de avond worden, maar Vinícius wist na afloop van de uitreiking toch nog de aandacht op zich gevestigd. De sterspeler van Real Madrid meldde zich met een tweet op social media en daarin verschuilt een duidelijke boodschap. “Indien nodig zal ik dit nog tien keer doen. Ze zijn niet voorbereid”, zo schrijft hij. Vinícius is gebrand op revanche. Zijn start van het nieuwe seizoen is in ieder geval veelbelovend. Na vijftien wedstrijden staat de teller alweer op vijf doelpunten en zes assists. Hij maakte er vorige week nog drie in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Wanneer boekt Vinícius succes met zijn land?

Vinícius lijkt succes met zijn land echter ook heel goed te kunnen gebruiken in zijn jacht op de Ballon d’Or. Dat blijft vooralsnog uit. Vinícius nam afgelopen zomer met Brazilië deel aan de Copa América. Hij was in de groepswedstrijd tegen Paraguay weliswaar tweemaal trefzeker, maar kon niet voorkomen dat de Goddelijke Kanaries al in de kwartfinales uit het toernooi werden geknikkerd door Uruguay. Vinícius kwam na dat toernooi twee keer uit voor zijn land, maar wist tegen zowel Ecuador als Paraguay niet te scoren. De interlands van eerder deze maand tegen Chili en Peru moest hij aan zich voorbij laten gaan.

