Rodri beste voetballer ter wereld: Spanjaard gaat met Ballon d’Or aan de haal

Rodri is maandagavond benoemd tot beste voetballer in de wereld. De verdedigende middenvelder van Manchester City kreeg in Parijs de Ballon d’Or uitgereikt. Daarmee troeft hij Real Madrid-aanvaller af.

Een maand geleden leek het er sterk op dat Vinícius zich dit jaar zou kronen tot beste voetballer van de wereld. Volgens MARCA had de Braziliaan te horen gekregen dat hij de Ballon d’Or had gewonnen. Maandagmiddag bleek echter dat niets minder waar was. De aanvaller van Real Madrid en zijn club waren woest dat hij buiten de prijzen viel en besloten niet naar Parijs af te reizen voor het gala.

Maandagavond bleek dat, zoals velen gedurende de dag al verwachtten, Rodri de persoonlijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen. De Spanjaard werd dit seizoen landskampioen met Manchester City en wist ook het Europees kampioenschap te winnen met zijn land.

Overigens komt Rodri momenteel niet in actie. De middenvelder raakte onlangs zwaar geblesseerd aan zijn knie nadat hij eerder zijn zorgen uitsprak over de steeds voller wordende wedstrijdkalender.

