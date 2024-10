‘Fraaie overstap naar Engelse grootmacht lonkt voor Tijjani Reijnders’

Niet een langer verblijf bij AC Milan, maar een overstap naar Manchester City lonkt voor . Dat meldt Corriere dello Sport deze maandag. Volgens het Italiaanse medium heeft de Engelse grootmacht wel oren naar de diensten van de negentienvoudig Oranje-international

Reijnders, die in de zomer van 2023 de overstap maakte van AZ naar AC Milan, is in Italië uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld van de Rossoneri. De 26-jarige middenvelder speelde vooralsnog 61 wedstrijden voor AC Milan en was daarin goed voor zes doelpunten en zes assists.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vader Tijjani Reijnders had grote naam aan de telefoon: 'Profielfoto gecheckt of hij het écht was'

Vorige week verklapte vader Martin Reijnders dat Reijnders en AC Milan in gesprek zijn om het tot medio 2028 lopende contract van de middenvelder open te breken. “Als kers op de taart zijn we met AC Milan in gesprek over een nieuw verbeterd contract! Zo snel kan het gaan in het voetbal”, plaatste hij op LinkedIn. “Het idee is om het contract met één seizoen te verlengen en het salaris te verbeteren, om elke vorm van verleiding te vermijden. Er is aan beide kanten de wens om samen verder te gaan”, aldus Corriere dello Sport.

LEES OOK: Tijjani Reijnders grijpt de absolute hoofdrol bij AC Milan

Naar verluidt probeert Manchester City hier een stokje voor steken. Het Italiaanse medium weet namelijk dat Manchester City wel geïnteresseerd is in Reijnders. The Citizens zouden hem dan ook graag in de winter over willen nemen. Eerder al hengelde ook FC Barcelona naar de diensten van de middenvelder. Het is niet bekend of Reijnders openstaat voor een vertrek uit Milaan.

Vind jij dat Tijjani Reijnders de overstap naar Manchester City moet maken? Laden... 35.5% Ja, absoluut 55% Nee, hij moet bij AC Milan blijven 9.5% Ik denk dat een andere club beter bij hem zou passen 211 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen geeft opmerkelijke reactie op vernedering in ‘roast’ door Peter Pannekoek

Johan Derksen werd hard aangepakt door cabaretier Peter Pannekoek en komt met een opmerkelijke reactie.