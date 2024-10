Vader Tijjani Reijnders verklapt onderhandelingen: ‘Als kers op de taart’

en AC Milan zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe verbintenis. Dat meldt zijn vader Martin Reijnders via LinkedIn. De negentienvoudig international van het Nederlands elftal heeft bij Rossoneri nog een contract tot medio 2028, maar dit zou verbeterd moeten worden’

“Wat een week voor Tijjani!”, schrijft zijn vader op LinkedIn. “Een onterechte rode kaart tegen Udinese, dinsdagavond Player of the Match met twee goals tegen Club Brugge en als kers op de taart zijn we met AC Milan in gesprek over een nieuw verbeterd contract! Zo snel kan het gaan in het voetbal.”

De in Zwolle geboren middenvelder maakte in de zomer van 2023 voor naar verluidt negentien miljoen euro de overstap van AZ naar AC Milan. In San Siro ontpopte de 26-jarige middenvelder zich al snel tot een onmisbare kracht in de basiself van de Milanezen. Afgelopen seizoen speelde Reijnders vijftig officiële wedstrijden voor AC Milan, daarin was hij goed voor vier doelpunten en vier assists.

Onder de nieuwe trainer Paulo Fonseca is Reijnders ook niet weg te denken uit de basis van AC Milan. In de Serie A was de middenvelder, die afgelopen weekend nog met een onterechte rode kaart van het veld werd gestuurd in de wedstrijd tegen Udinese (1-0 zege), goed voor twee assists.

Reijnders grote man bij AC Milan in Champions League

Dinsdagavond vertolkte Reijnders in de Champions League een hoofdrol tegen Club Brugge met twee doelpunten. Even leek de middenvelder ook een assist achter zijn naam te krijgen, maar de treffer van Francesco Camarda werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het waren voor Reijnders zijn eerste twee doelpunten in de Champions League.

