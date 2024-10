Ongeloof druipt van gezicht Tijjani Reijnders: negatieve primeur voor Oranje-international

Voor heeft het thuisduel tussen zijn club AC Milan en Udinese nog geen half uur geduurd. De middenvelder van het Nederlands elftal werd na 29 minuten namelijk met zeer discutabele directe rode kaart van het veld gestuurd; zijn eerste als profvoetballer.

AC Milan kwam na een klein kwartier op voorsprong in het thuisduel met Udinese, door een treffer van Samuel Chukwueze, die met een laag schot in de linkerhoek doelman Maduka Okoye (ex-Sparta Rotterdam) wist te passeren.

Een kwartiertje later mocht Reijnders dus gaan douchen. De Oranje-international moest na een diepe bal van achteruit in de achtervolging op Udinese-middenvelder Sandi Lovric, die vrije doortocht naar het doel van Mike Maignan dreigde te krijgen. De Sloveniër ging echter naar de grond, terwijl er toch geen sprake van contact met Reijnders leek te zijn. Scheidsrechter Sacchi was echter onvermurwbaar, tot ongeloof van Reijnders zelf: rood.

Ook Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis weet niet wat hem overkomt. "Och jee, kon hij hier echt iets aan doen? Kon Tijjani Reijnders hier iets aan doen?", vraagt Schelvis zich vertwijfeld af. Bij het zien van de herhaling concludeert de commentator dat er van contact tussen beide spelers inderdaad geen sprake is: "Hij doet het écht zelf!"

DIRECT ROOD voor Reijnders 🔴😨



Is dit een terechte rode kaart voor de Nederlander? 🤔#ZiggoSport #SerieA #MilanUdinese — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2024

Vind jij dit een terechte rode kaart voor Tijjani Reijnders? Laden... 9.8% Ja 90.2% Nee 123 stemmen

