Tijjani Reijnders grijpt de absolute hoofdrol bij AC Milan

AC Milan heeft dinsdagvond de eerste punten veroverd in de competitiefase van de Champions League. De ploeg van trainer Paulo Fonesca was na de nederlagen tegen Liverpool en Bayer Leverkusen met 3-1 te sterk voor Club Brugge. had een enorm aandeel in de eerste overwinning in het kampioenenbal. De Nederlander nam zowel de tweede als derde treffer voor zijn rekening. Reijnders ontsnapte in de eerste helft nog aan een zware blessure, na een gemene overtreding van Raphael Onyedika.

Reijnders maakte vorig jaar de overstap van AZ naar AC Milan. Hij had niet veel tijd nodig om zijn plekje bij de eerste elf te veroveren. De middenvelder verscheen in vijf van de zes Champions League-duels binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg een groep met Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Newcastle United niet overleefde. AC Milan hoopt dit seizoen wél op succes in het miljardenbal, maar beleefde een valse start. De eerste twee wedstrijden tegen Liverpool (1-2) en Bayer Leverkusen (1-0) leverden geen punten op.

Club Brugge-thuis, dat moet natuurlijk gewonnen worden. Met Reijnders in de basis ging AC Milan op jacht naar de eerste Champions League-zege. De middenvelder werd afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Udinese nog voortijdig met rood van het veld gestuurd, maar hoefde zich geen zorgen te maken over zijn basisplaats. De Oranje-international was tegen Club Brugge opnieuw betrokken bij een rode kaart. Onyedika ging vol op de enkel van Reijnders staan, maar de scheidsrechter moest er door de VAR op worden gewezen dat een rode kaart op zijn plaats was. De Belgen kwamen zodoende vlak voor rust met tien man te staan.

Heldenrol voor Reijnders

Het stond op dat moment al 1-0 voor de thuisploeg. AC Milan speelde helemaal geen goede eerste helft, maar dankte een toevalstreffer van Christian Pulisic voor de voorsprong bij rust. De Amerikaan zag zijn hoekschop zeer gelukkig binnenvallen. Vleugels gaf dat doelpunt AC Milan echter niet. Integendeel zelfs. Club Brugge kwam brutaal uit de kleedkamer en zes minuten na de hervatting zelfs langszij: Kyriani Sabbe schoot de bezoekers op gelijke hoogte. AC Milan moest dus aan de bak. Dat had Reijnders begrepen. De Nederlander hielp zijn ploeg na het uur over een dood punt heen.

Eerst schoot hij raak op aangeven van Noah Okafor, niet lang daarna stond hij opnieuw op de goede plek. Reijnders zorgde met zijn dubbelslag voor een veilige voorsprong voor de Milanezen. Het leek nóg mooier te worden voor Reijnders, nadat hij met een fraaie voorzet het voorhoofd van Francesco Camarda had gevonden. De 16-jarige leek zijn debuut in de Champions League te bekronen met een treffer, maar dat feestje ging niet door wegens buitenspel. Géén vierde treffer dus, maar wel een zege voor AC Milan.

