Vader Tijjani Reijnders had grote naam aan de telefoon: 'Profielfoto gecheckt of hij het écht was'

Martin Reijnders, de vader én zaakwaarnemer van Oranje-international , heeft zijn zoon in de zomer van 2023 afgeraden naar FC Barcelona te verkassen. Reijnders senior sprak hoogstpersoonlijk met de Portugees Deco, de sportief directeur van de Catalanen, maar toen die hem voorhield dat zoonlief in beeld was om de positie van in te gaan vullen, was het advies van zijn vader duidelijk.

Het Algemeen Dagblad spreekt uitgebreid met Reijnders senior, die als vader ook álle zaken namens zijn voetballende zoons Tijjani (AC Milan) én Eliano (PEC Zwolle) behartigt. Dat is behoorlijk opzienbarend, aangezien veel spelers een klein legertje aan zaakwaarnemers en advocaten meenemen als er met (grote) clubs moet worden onderhandeld. "Het is simpel: ik heb het beste voor met mijn kinderen. Ik heb een gezonde handelsgeest en gezond verstand. Veel ingewikkelder hoef je het in mijn ogen niet te maken", zegt Martin Reijnders - die zelf als prof uitkwam voor onder meer FC Zwolle, FC Den Bosch en SC Veendam alsmede een aantal clubs in Finland - daarover.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AC Milan-fans geloven hun ogen niet: 'Hij heeft het idee van het Nederlands elftal!'

Tijjani Reijnders speelde zich in zijn periode bij AZ in de kijker van de Europese top: "Tijjani stond ook in de belangstelling van een aantal Engelse clubs", zegt zijn vader. "Ook dat liep via tussenpersonen. Alleen bij Barcelona had ik rechtstreeks Deco aan de lijn, de technisch directeur. Toen heb ik wel even zijn profielfoto gecheckt of het hem écht was." Verderop in het artikel legt senior uit waarom hij zijn zoon afraadde te verkassen naar de club van Frenkie de Jong: "Natuurlijk is het vleiend dat ze hem wilden hebben, het is toch Barça, maar zij zochten een vervanger voor Sergio Busquets. Toen zei ik ook tegen Tijjani: zo’n type speler ben jij niet. Voor je het weet, beland je op de bank. En ben je de zoveelste speler die mislukt in het buitenland", leest het.

LEES OOK: Na de 1-0 van Tijjani Reijnders schakelt de NOS meteen naar een andere speler van Oranje

De keuze viel uiteindelijk op AC Milan, dat zo'n twintig miljoen euro overmaakte aan AZ en Reijnders in de zomer van 2023 voor vijf seizoenen vastlegde. Martin Reijnders deed de onderhandelingen met de Rossoneri helemaal zelf, al zegt hij vooraf wel wat rondgebeld te hebben om informatie in te winnen. "Bovendien zijn spelerscontracten in Italië gewoon openbaar, daar had ik documentatie van. Dus dan schat je in wat de status van Tijjani is, als nieuwe speler die van AZ komt. Daar ben ik wat boven gaan zitten - en uiteindelijk kwamen we mooi in het midden uit."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'FC Barcelona heeft een duidelijk plan met Frenkie de Jong'

FC Barcelona is zeker niet van plan Frenkie de Jong na zijn rentree direct weer voor de leeuwen te gooien.