AC Milan-fans geloven hun ogen niet: 'Hij heeft het idee van het Nederlands elftal!'

Supporters van AC Milan lopen weg met . Tijdens de thuiswedstrijd tegen Venezia regent het op sociale media complimenten voor de Nederlandse middenvelder.

Reijnders heeft niet gescoord of een assist gegeven, maar is wel veelvuldig betrokken bij het aanvallende spel van Milan. Hij is door de nieuwe trainer Paulo Fonseca voor het eerst opgesteld als nummer 10, nadat hij dit seizoen tot dusver alleen nog werd gebruikt als controleur.

Vorig seizoen speelde Reijnders wel zes officiële wedstrijden als nummer 10; de laatste keer was in maart 2024. Het verbaast sommige fans dat het zo lang heeft geduurd om hem weer op die plek te zien.

LEES OOK: Na de 1-0 van Tijjani Reijnders schakelt de NOS meteen naar een andere speler van Oranje

"Reijnders had vanaf dag één al als nummer 10 moeten spelen. Het is bizar dat supporters op Twitter dat al vanaf het begin roepen en dat twee verschillende trainers, die miljoenen euro's betaald krijgen, het niet hebben geprobeerd", klinkt het bijvoorbeeld. "Fonseca moest hem eerst in actie zien bij het Nederlands elftal om op het idee te komen!"

Reijnders werd door bondscoach Ronald Koeman inderdaad als aanvallende middenvelder opgesteld tegen zowel Bosnië en Herzegovina (5-2 zege) als Duitsland (2-2). In beide wedstrijden kwam hij tot scoren.

If we have a world class player that is Reijnders. — Sakutax2 (@Besisa3) September 14, 2024

Loving Reijnders in the new position. So much on and off ball movement. — Milan Club Chicago (@acmilan_chicago) September 14, 2024

Reijnders should have been playing as the 10 the first day he arrived at Milan. It’s insanity that fans on Twitter have said it since the start and two different coaches who are paid millions didn’t think of doing it. Fonseca had to see him play for Holland to even have the idea. — Chris (@acmilano94) September 14, 2024

Reijnders 10 and 4-0 in 27 mins pic.twitter.com/ar49wWZadO — ZXK🟥⬛️ACM (@ZXKMilanista) September 14, 2024

The difference in attack that Reijnders as a 10 has done is remarkable. Pulisic is such a magician for us being an able foil. This leaves Leao to play to his strengths. A single midfield adjustment and we look so much better. — Abhijith Mohan (@Maldinified) September 14, 2024