Ongelooflijk: Haaland maakt een van mooiste Champions League-doelpunten ooit

Een prachtig doelpunt van in de wedstrijd tussen Manchester City en Sparta Praag. De spits van the Citizens maakte op acrobatische wijze de 2-0, na een voorzet van Savinho. Hij scoorde met een 'Zlatan Ibrahimovic-achtige' hakbal.

Haaland maakte alweer zijn 43ste doelpunt in de Champions League en daar had hij slechts 42 wedstrijden voor nodig. Zijn treffer tegen Sparta Praag zal echter de boeken in gaan als een van zijn fraaiste.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.