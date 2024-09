‘Gouden Bal-winnaar door UEFA al geïnformeerd over zijn zege’

zal op 28 oktober de Gouden Bal in ontvangst nemen, zo weet de Spaanse sportkrant MARCA. De Braziliaanse buitenspeler van Real Madrid weet de persoonlijke onderscheiding voor het eerst te veroveren en volgt achtvoudig winnaar Lionel Messi op.

Vinícius jr. kende afgelopen seizoen een geweldig jaar met Real Madrid. De Braziliaan was in 39 duels in alle competities 24 keer trefzeker, terwijl hij ook elf assists wist te geven. Daarnaast legden de Madrilenen beslag op het Spaanse landskampioenschap, terwijl in de Champions League-finale werd afgerekend met Borussia Dortmund. Vinícius jr. nam daarin de tweede goal voor zijn rekening.

Volgens de Spaanse krant wordt het geweldige jaar van de buitenspeler door France Football en de UEFA nu beloond met de Gouden Bal, de prijs voor wereldvoetballer van het jaar. Op 28 oktober mag de Braziliaanse dribbelaar in Parijs de persoonlijke onderscheiding in ontvangst nemen. Daarmee wordt hij de opvolger van Messi, die de trofee vorig jaar voor de achtste keer in ontvangst nam.

Geschiedenis van de Gouden Bal

De Gouden Bal wordt al sinds 1956 uitgereikt. Waar dit eerst een prijs was voor de beste Europese voetballer van het jaar in een Europese competitie, werd dit in 1995 aangepast zodat ook andere spelers de prijs konden winnen. Na de overwinning van Kaká in 2007 werd het podium steevast gedomineerd door Cristiano Ronaldo en Messi. Waar de Portugees de prijs vijf keer in ontvangst mocht nemen, wist de Argentijn deze acht keer te winnen. De afgelopen jaren wisten verder alleen Luka Modric (2018) en Karim Benzema (2022) de prijs te winnen.

