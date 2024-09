Real Madrid stelt na rust orde op zaken, Mbappé maakt eerste CL-doelpunt voor de club

Real Madrid heeft dinsdagmiddag VfB Stuttgart verslagen in de Champions League. De eerste helft verliep moeizaam voor de Koninklijke, de Duitsers kwamen er zelfs af en toe gevaarlijk doorheen. In de tweede helft zette Real het recht, uiteindelijk won de Spaanse ploeg met 3-1.

De Champions League-winnaar van vorig seizoen speelde met het sterkste elftal tegen Stuttgart. Dat betekende ook dat Jude Bellingham weer terugkeerde van een blessure. Hij was een vraagteken van tevoren, maar mocht van Carlo Ancelotti in de basis starten. Na een moeizame eerste helft zette Real na rust orde op zaken. Mega-aankoop Kylian Mbappé scoorde gelijk na rust. Een diepe bal van Aurélien Tchouaméni kwam bij Rodrygo terecht, die de bal enkel nog voor hoefde te geven op Mbappé. De Franse aanvaller kon de bal simpel binnentikken, 1-0.

Denis Undav maakte het met nog zo'n twintig minuten spelen echter weer gelijk. De Duitser spits, die ook onlangs tegen het Nederlands elftal speelde, scoorde en een assist gaf, knikte een voorzet van Jamie Leweling binnen. Zeven minuten voor tijd stelde Real alsnog orde op zaken: Antonio Rüdiger kopte een voorzet van Luka Modric in het doel. Het grote Braziliaanse talent Endrick zorgde in de blessuretijd voor het slotakkoord met een schot van afstand, waarbij doelman Alexander Nübel er niet goed uit zag. De wedstrijd eindigde zo in 3-1.