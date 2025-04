Zes spelers van FC Barcelona testen Flick: reactie van geïrriteerde trainer spreekt boekdelen

FC Barcelona leeft dankzij de sensationele 3-2 zege op Real Madrid in de finale van de Copa del Rey op een roze wolk toe naar de eerste halve finale tegen Internazionale in de Champions League, maar dit wil niet zeggen dat Hans-Dieter Flick alles accepteert van zijn spelers. De Duitse hoofdtrainer maakte zich dinsdag op het trainingsveld boos omdat een aantal spelers te laat aansloot voor de start van de sessie. Naast , Fermín Lopez, Gavi en Ansu Fati kregen ook en Iñigo Martínez een standje van hun coach.

FC Barcelona stelde Flick vorig jaar aan als nieuwe hoofdtrainer en daarmee opvolger van clublegende Xavi Hernández. Het huwelijk tussen FC Barcelona en de Duitser is vooralsnog een groot succes. De Catalanen gaan aan de leiding in de competitie, legden afgelopen zaterdag beslag op de eindzege van de Copa del Rey en spelen woensdagavond de eerste halve finale van de Champions League. Ze hopen in de thuiswedstrijd tegen Internazionale een eerste stap te zetten richting de finale, maar daarvoor is wel opperste concentratie geëist. De focus leek dinsdag bij de start van de afsluitende training echter even te ontbreken bij een aantal spelers.

Op beelden van El Chiringuito TV is te zien dat een groot deel van de selectie van FC Barcelona zich al op het trainingsveld heeft verzameld als enkele spelers op hun gemak aan komen lopen. Het gaat om Araújo, Fermín, Gavi, Fati, Yamal én Martínez. Flick was duidelijk niet blij met deze spelers en maande hen tempo te maken. De Duitser heeft niet op laatkomers, zo schrijft Marca. “Het is een van de regels die hij sinds zijn komst naar Barcelona heeft ingevoerd, en meer dan één speler heeft het al aan den lijve ondervonden”, zo klinkt het. De sportkrant doelt op Jules Koundé, die dit seizoen al drie keer te laat arriveerde voor een wedstrijdbespreking en daardoor telkens op de bank moest beginnen. Koundé zou zijn lesje hebben geleerd en inmiddels maatregelen hebben getroffen.

‘Flick enigszins geïrriteerd’

“De laatsten die om deze reden een uitbrander van de Duitser kregen, waren Lamine Yamal, Ansu Fati, Iñigo Martínez en Fermín”, vervolgt Marca. Volgens de sportkrant arriveerden zij ‘met een gerust hart’ voor de ochtendtraining. “Lamine maakte zelfs Cristiano Ronaldo’s beroemde gebaar naar het publiek, maar Flick stond al te wachten en berispte hen voor hun gedrag. Het was Gavi die voor hen uit rende en hen vroeg om zich te haasten naar de rest van zijn teamgenoten”, zo klinkt het. Het moment is Mundo Deportivo evenmin onopgemerkt voorbijgegaan. “Tijdens de openingsfase van de training was Flick enigszins geïrriteerd door sommige spelers die er lang over deden om het veld op te komen, zoals vastgelegd door El Chiringuito”, schrijven de Catalanen.

Volgens Mundo Deportivo nam de boosheid bij Flick echter ‘niet toe’. “Aangezien de spelers de sessie normaal afrondden”, zo klinkt het. De nieuwssite voegt er nog aan toe niet zeker te weten of het feit dat de spelers te laat aansloten bij hun teamgenoten écht de reden was voor de irritaties bij Flick. FC Barcelona speelt woensdagavond de eerste halve finale tegen Internazionale. De aftrap is om 21.00 uur. Zes dagen later is de return in Milaan. De winnaar van dit tweeluik speelt in de finale tegen Arsenal of Paris Saint-Germain.

