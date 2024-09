Catalaanse sportkrant plaatst schaamteloze afbeelding over Real Madrid

Mundo Deportivo heeft zaterdagavond na afloop van de ontmoeting tussen Real Sociedad en Real Madrid voor nogal wat verbazing gezorgd met een post op sociale media. Volgens de Catalaanse sportkrant was niet , maar de strafschop de beste ‘speler’ op het veld. Real Madrid won op bezoek bij Real Sociedad met 0-2 dankzij benutte strafschoppen door Vinícius en .

Real Madrid heeft tot op heden weinig te klagen over de arbitrage. De regerend kampioen van Spanje mocht dit seizoen al regelmatig aanleggen vanaf elf meter. In de uitwedstrijd tegen Las Palmas bezorgde Vinícius Real Madrid vanaf de stip een zwaarbevochten punt, in de thuiswedstrijd tegen Real Betis trof Mbappé raak uit een strafschop en op bezoek bij Real Sociedad kreeg de Koninklijke er zelfs twee. Nadat Vinícius na een klein uur zijn strafschop benutte, was het Mbappé die een kwartier voor het einde de wedstrijd vanaf de stip in het slot gooide.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Hij verkoos Real Madrid boven één miljard in vijf jaar verdienen'

Vier strafschoppen in de laatste drie competitieduels. Het houdt de gemoederen in Spanje bezig. En natuurlijk blijft het ook in Catalonië niet onopgemerkt. De Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo stak na het laatste fluitsignaal bij Real Sociedad - Real Madrid z’n mening niet onder stoelen of banken. Vinícius, die een strafschop benutte én er eentje versierde, werd na afloop uitgeroepen tot Player of the Match. Maar volgens Mundo Deportivo behoorde die prijs toe aan de strafschop, die zich naar de mening van de sportkrant met twee doelpunten tot Man of the Match had gekroond. De krant maakte er een speciaal plaatje voor en deelde dat op sociale media.

⭐😅 El 𝗠𝗩𝗣 del Real Sociedad - Real Madrid



✍️ @r4six pic.twitter.com/yJaHnmkpnw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 14, 2024

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.