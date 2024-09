had deze zomer de overstap kunnen maken naar Saoedi-Arabië en daar een enorm vermogen kunnen verdienen, zo vertelt de voorzitter van Al Ahli. De Braziliaanse superster zou in vijf jaar tijd een miljard kunnen bijschrijven.

Het mocht niet baten, het aanbod van Al Ahli. Vinícius speelt liever het Galactico-voetbal van Real Madrid en zijn salaris in de Spaanse hoofdstad is ook niet slecht. Voorzitter Khaled Al Issa vindt het jammer dat de superster niet in Saoedi-Arabië voetbalt. "Hij verkoos Real Madrid boven één miljard in vijf jaar verdienen", gaf de bestuurder van Al Ahli toe.

De Braziliaanse linksbuiten is na het winnen van La Liga en de Champions League een belangrijke kandidaat voor de Ballon d'Or. Daarbij heeft hij wel concurrentie van zijn teamgenoot Jude Bellingham en Rodri, de middenvelder van Manchester City. Eind oktober zal bekend worden wie die prijs in ontvangst mag nemen.

Vinícius vormt dit seizoen een tandem met nieuwe aanwinst Kylian Mbappé. De Franse aanvaller moet nog een beetje op stoom komen, al scoorde hij wel twee keer in zijn laatste competitiewedstrijd tegen Real Betis (2-0). De beste positie van beide spelers is linksbuiten, maar trainer Carlo Ancelotti probeert het nu met Mbappé in de spits.

