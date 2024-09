'Niet Vinícius of Bellingham, maar 28-jarige middenvelder verdient de Ballon d'Or'

Niet of , maar Rodri verdient de Ballon d’Or. Dat schrijft verslaggever Alghero Tulleuda Bonifacio van Sport althans. Rodri heeft een onvergetelijk seizoen achter de rug, met de winst van de landstitel met Manchester City en als absoluut hoogtepunt de eindzege van het Europees Kampioenschap in Duitsland met Spanje. Volgens Bonifacio heeft organisator France Football tijdens de verkiezing van de Ballon d’Or de ‘historische kans’ om een einde te maken aan een ‘absurde trend’.

Manchester City had er in de zomer van 2019 liefst zeventig miljoen euro voor over om Rodri weg te halen bij Atlético Madrid. De middenvelder had niet veel tijd nodig om zijn plekje in de basiself van coach Pep Guardiola te veroveren. Rodri had in het seizoen 2022/23 al een groot aandeel in het succes van Manchester City, dat naast de landstitel en de FA Cup ook de Champions League won. De winnende in de finale tegen Internazionale werd gemaakt door Rodri. De Spanjaard was ook vorig seizoen onmisbaar voor zijn ploeg. Hij bleef liefst 74 opeenvolgende wedstrijden in het clubvoetbal ongeslagen. Niet voor niets ging Manchester City in de drie competitieduels zónder Rodri telkens onderuit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hooijdonk reageert negatief op Beste Speler van het EK en vertelt wie het wél had moeten zijn

Rodri niet de topfavoriet voor de Ballon d’Or

De middenvelder won met Manchester City de landstitel en trok zijn goede vorm moeiteloos door naar het EK in Duitsland, waar hij als basisspeler zijn land naar de eindzege loodste. France Football maakte woensdag de genomineerden voor de Ballon d’Or bekend en Rodri is uiteraard een van hen. De middenvelder van Manchester City geldt echter niet als topfavoriet. Menig voetbalvolger rekent op een uitverkiezing voor Vinícius of Bellingham, die een groot aandeel hadden in het Champions League-succes van Real Madrid. Maar Bonifacio ziet het dus anders. “Hij is misschien niet de meest opvallende voetballer, noch de meest charismatische. Zijn bescheiden houding op een positie op het veld die niet erg populair is om individuele erkenning, helpt hem niet om op te vallen bij de ‘gewone’ toeschouwer, die zich liever concentreert op de grote doelpuntenmakers dan op de goede voetballers”, zo schrijft hij.

LEES OOK: UEFA is meedogenloos en schorst Rodri en Morata na uitlatingen op kampioensfeest

“Dit is een historische kans voor France Football, dat de kans in handen heeft om de absurde trend van deze individuele prijzen te doorbreken door de ongetwijfeld beste speler ter wereld te belonen”, zo doelt Bonifacio op Rodri. Ondanks het aandeel van Vinicius en Bellingham in het succes van Real Madrid, dat óók de landstitel won, komt hun inbreng volgens Bonifacio ‘niet in de buurt’ van de bijdrage die Rodri heeft geleverd aan het succes van zowel Manchester City als Spanje. “De Spanjaard zette een wonderbaarlijke reeks van 74 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag in alle competities neer - de enige drie nederlagen van Manchester City in de Premier League vielen samen met de afwezigheid van de Madrileen op het veld, wat de speler tot een ‘onoverwinnelijk spook’ verhief. Wat kun je nog meer vragen?”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot hoort acht tegenstanders van Liverpool in de Champions League

Dit zijn de acht opponenten van Arne Slot en Liverpool in de Champions League.