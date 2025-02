Sierd de Vos ergert zich groen en geel: 'Vinícius Júnior verdient ZSV'

Sierd de Vos stoorde zich zaterdag aan het gedrag van in de wedstrijd tussen Osasuna en Real Madrid (1-1). De commentator van Ziggo Sport stelde zelfs voor om de aanvaller een speciale prijs uit te reiken.

Toen Vinícius in de 76ste minuut naar het gras ging na een schouderduw van Rubén Peña, was de maat vol bij De Vos. “We moeten zo een prijs uitreiken, denk ik. De Ziggo Sport-valprijs, voor Vinícius. Want die ligt nu negen keer op de grond. Bij de volgende val krijgt hij de prijs: de Ziggo Sport-valprijs. Afgekort ZSV”, zei De Vos.

Artikel gaat verder onder video

Niet veel later, in de 88ste minuut, stelde Vinícius zich opnieuw aan, na licht contact met diezelfde Peña. Hij greep naar zijn gezicht, maar stond twee seconden later weer op en hervatte de wedstrijd, die in een gelijkspel eindigde. Eerder in de wedstrijd vroeg Vinícius op tamelijk gênante wijze om een strafschop.

Real Madrid opende na een kwartier de score via Kylian Mbappé, maar later in de eerste helft kreeg Jude Bellingham een opvallende rode kaart na aanmerkingen op de leiding. In het tweede bedrijf bepaalde Ante Budimir via een strafschop de eindstand op 1-1. Real Madrid gaat met 51 punten aan kop in Spanje, maar Atlético Madrid (50 punten) en FC Barcelona (48 punten met een wedstrijd tegoed) doen ook nog volop mee in de spannende titelstrijd.

