Bizar moment: scheidsrechter schrikt van gedrag Bellingham en geeft direct rood

is met een rechtstreekse rode kaart van het veld gestuurd in het LaLiga-duel tussen Osasuna en Real Madrid. Na aanmerkingen op de scheidsrechter werd direct de rode kaart getrokken door José Munuera.

Bellingham ontving de rode kaart in veertigste minuut, bij een stand van 0-1 in het voordeel van Real Madrid. Het blijft de vraag wat de Engelsman precies heeft gezegd. Op televisiebeelden was te zien dat Bellingham zich druk maakte nadat Osasuna een vrije trap had genomen, die overigens niets opleverde.

Toen Real Madrid een doeltrap nam, liep Bellingham richting Munuera. Hij riep het een en ander, maar op de beelden was niet meteen grote woede merkbaar. Toch schrok Manuera zodanig van zijn woorden, dat hij een rode kaart toonde. Normaal wordt bij aanmerkingen op de wedstrijdleiding niet zo snel naar een rode kaart gegrepen.

Veelpleger Bellingham

Bellingham staat er in ieder geval om bekend dat hij zich tijdens wedstrijden verbaal niet altijd kan beheersen. Zo was zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1) te horen dat hij richting de grensrechter riep: "Fuck you man, fuck off."

Opmerkelijke reactie Carvajal

Op Instagram reageert Dani Carvajal op opvallende wijze na de rode kaart van Bellingham. "Vandaag was het tijd voor een rode kaart... 🤔🤣🤣", schrijft hij. Carvajal ontbreekt door een knieblessure al geruime tijd bij Real Madrid en volgt de wedstrijd vanuit huis.

