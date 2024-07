Van Hooijdonk reageert negatief op Beste Speler van het EK en vertelt wie het wél had moeten zijn

Rodri is verkozen tot Speler van het Toernooi op het Europees Kampioenschap. De middenvelder van Spanje mocht die trofee in ontvangst nemen na de gewonnen finale tegen Engeland.

Rodri, de controleur van Spanje, had een basisplaats in alle wedstrijden en scoorde in de groepswedstrijd tegen Georgië. In de finale tegen Engeland viel hij halverwege geblesseerd uit.

Analist Pierre van Hooijdonk van de NOS reageert negatief op de uitverkiezing van Rodri. "Ik vind het een heel goede speler, maar het is een controlerende middenvelder. Als dat de spelers van het toernooi worden, dan is er toch iets niet goed gegaan met de aanvallers. Als je toch iemand van Spanje moet nemen, dan zou ik uitkomen bij Nico Williams", zegt hij.

Collega Rafael van der Vaart snapt Van Hooijdonk, maar vond Rodri wel de beste speler van het EK. "Ja, ook vandaag. Hij heeft maar een helft gespeeld, maar ik vond hem ook goed in de tackles. Elke keer als Engeland schoot, dacht je dat een verdediger ertussen zat, maar dat was hij steeds."

De prijs van Speler van het Toernooi werd voor het Europees Kampioenschap van 1996 in Engeland in het leven geroepen. Dat betekent dat Rodri de achtste is die de onderscheiding in ontvangst mag nemen. Eerder werd deze bemachtigd door Matthias Sammer (1996), Zinedine Zidane (2000), Theodoros Zagorakis (2004), Xavi (2008), Andrés Iniesta (2012), Antoine Griezmann (2016) en Gianluigi Donnarumma (2021).

Overigens heeft de UEFA met terugwerkende kracht deze prijs onofficieel nog toegekend voor de toernooien van 1984, 1988 en 1992. Die werden respectievelijk gewonnen door Michel Platini, Marco van Basten en Peter Schmeichel.

