UEFA is meedogenloos en schorst Rodri en Morata na uitlatingen op kampioensfeest

Rodri en moeten het Nations League-duel met Servië aan hun neus voorbij laten gaan. De UEFA heeft besloten het tweetal voor één interland te schorsen nadat ze tijdens de huldiging van Europees kampioen Spanje een provocerend lied over Gibraltar zongen.

Tijdens de festiviteiten zong het tweetal ‘Gibraltar es español’ (Gibraltar is Spaans), waarmee ze een sneer uitdeelden naar verliezend finalist Engeland. Gibraltar is officieel onderdeel van het Brits overzees territorium en hoort zodoende bij het Verenigd Koninkrijk. Spanje blijft de dwergstaat echter als Spaans grondgebied beschouwen.

In een statement verklaart de UEFA de schorsing van Rodri en Morata. “Voor het niet naleven van de algemene gedragsregels, het overtreden van de basisregels van fatsoenlijk gedrag, het gebruiken van sportevenementen voor manifestaties van niet-sportieve aard en het in diskrediet brengen van de voetbalsport en de UEFA in het bijzonder”, klinkt het.

De voetbalbond van Gibraltar reageert verheugd op de schorsing van de twee Spaanse spelers. “We zijn blij dat de UEFA de ernst van dit incident heeft erkend en dienovereenkomstig heeft gehandeld. Dit besluit geeft een duidelijk signaal af dat voetbal een platform moet blijven voor het bevorderen van vrede, begrip en fair play, vrij van verdeeldheid zaaiende en aanstootgevende acties zoals gezangen.”

