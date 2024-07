Spaanse routinier stopt na EK-finale als international: ‘Ik speel al jaren met een slechte heup’

stopt na het Europees kampioenschap als international van Spanje, zo bevestigt hij op de persconferentie in aanloop naar de EK-finale tegen Engeland. De inmiddels 38-jarige verdediger hoopt zijn periode als international te kunnen afsluiten als Europees kampioen.

In de halve finale tegen Frankrijk mocht Navas nog opdraven als vervanger van de geschorste Dani Carvajal. Na zondag komt er dan echt een einde aan zijn interlandcarrière bij Spanje. "Dat heb ik nu definitief besloten. Ik speel al vier of vijf jaar met een slechte heup. Dat is soms moeilijk. In de rust had ik tegen Frankrijk bijvoorbeeld veel pijn."

Navas geniet in ieder nog met volle teugen van de laatste momenten. “'Ik heb altijd alles moeten geven. Daar ben ik trots op. Het zou ongelofelijk zijn om af te sluiten met een Europese titel”, aldus Navas, die waarschijnlijk niet in de basis zal starten in de finale. De schorsing van Dani Carvajal zit erop en de Real Madrid-verdediger is normaliter de eerste keus van de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente.

De rechtsback debuteerde op 14 november 2009 in het Spaanse nationale team in een oefenwedstrijd tegen Argentinië. Destijds speelde de rechtsback nog als aanvaller. Uiteindelijk is Navas bij Manchester City omgeturnd in een rechtsachter. Vooralsnog speelde de Spanjaard 56 interlands, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en elf assists.

