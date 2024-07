Rodri moet vrezen na uitlatingen op kampioensfeest: UEFA ontvangt officiële klacht

De voetbalbond van Gibraltar gaat een officiële klacht indienen bij de UEFA tegen Rodri, zo wordt bekendgemaakt via de officiële kanalen. De aanleiding daarvoor is een lied dat de middenvelder van Manchester City zong tijdens de huldiging van de Europees kampioen.

Spanje won zondagavond ten koste van Engeland het EK. Op de huldiging van maandag kon Rodri het niet laten om een sneer uit te delen aan de verliezend finalist. “Het is Spaans, Gibraltar is Spaans”, zong de middenvelder uit volle borst met het aanwezige publiek. Gibraltar is officieel onderdeel van het Brits overzees territorium en hoort zodoende bij het Verenigd Koninkrijk, iets wat door Spanje niet wordt erkend.

Artikel gaat verder onder video

Met deze uitspraken zal Rodri zich niet geliefd maken in Engeland, het land waar hij onder contract staat. Daar probeerde aanvoerder Álvaro Morata hem ook nog op te wijzen. “Je weet dat je in Engeland speelt, vriend”, maar dat maakt volgens de middenvelder zelf niets uit. “Daar zit ik niet mee”, antwoordde hij.

De uitlatingen van Rodri op het kampioensfeest gaan mogelijk nog een staartje krijgen. De Gibraltarese voetbalbond kondigt namelijk aan dat het een officiële klacht gaat indienen bij de UEFA. “De voetbalbond van Gibraltar heeft de extreem provocatieve en beledigende wijze van het feesten door het Spaanse elftal gezien nadat ze het EK hebben gewonnen”, leest de verklaring. “De bond gaat een klacht indienen bij de Europese voetbalbond, UEFA, naar aanleiding van de onacceptabele kreten en liederen die refereren aan Gibraltar, gezongen door spelers van het Spaanse nationale elftal. In voetbal is er geen plaats voor dit soort gedrag.”

Rodri: “¡Es español, Gibraltar es español!”.



Morata: “Que tú juegas en Inglaterra, socio”.



Rodri: “Me da igual”.



HONOR🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/M3ttgub3zl — Unai Cano (@unaicano10) July 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse routinier stopt als international: ‘Ik speel al jaren met een slechte heup’

Een routinier met dik vijftig interlands op zijn naam stopt als international van Spanje, zo bevestigt hij zelf.