'Real Madrid ziet in EK-winnaar en voormalig City-speler gewenste versterking'

Volgens Spaanse en Saoedi-Arabische media gaat Real Madrid vol voor de komst van . De Franse Spanjaard won afgelopen maand met Spanje het EK en speelt op dit moment voor Al Nassr.

Laporte vormde samen met Robin Le Normand, die onlangs bij Atlético Madrid tekende, een uitstekend Spaans centrum van de defensie. De EK-winnaar incasseerde in zeven duels slechts vier tegentreffers. In het verleden speelde Laporte onder andere voor Manchester City, maar onder Pep Guardiola kreeg hij nooit echt de speeltijd die hij wenste. Vorig jaar zomer maakte hij de overstap naar Saoedi-Arabië, iets wat Real Madrid-verdediger Nacho Fernandez deze zomer heeft gedaan.

Daardoor is De Koninklijke op zoek naar een extra centrale verdediger. Volgens het Spaanse AS zou Carlo Ancelotti de komst van Laporte wel toejuichen. Er zijn ook geluiden uit Saoedi-Arabië (de krant Al Yaum) dat de verdediger al aan het muiten zou zijn bij zijn club, Al Nassr, om de transfer in een stroomversnelling te krijgen. Real Madrid zou echter niks willen betalen voor Laporte, waardoor er sprake moet zijn van een contractbreuk om de overstap ook daadwerkelijk plaats te laten vinden. De EK-winnaar gaf al eerder aan niet helemaal gelukkig zijn in Saoedi-Arabië.

