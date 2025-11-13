Tijdens de boekpresentatie van Luis Rubiales in Madrid vond donderdagavond een opmerkelijk incident plaats. Een man in een capuchon gooide eieren naar de voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF) terwijl hij hem uitschold. De dader werd snel overmeesterd en uit de zaal verwijderd, waarna het evenement zonder verdere verstoringen doorgang vond.

De boekpresentatie vond plaats in het Hotel Villa Magna in Madrid. Rubiales presenteerde zijn boek Matar a Rubiales, waarin hij zijn kant van het verhaal vertelt over de gebeurtenissen die leidden tot zijn aftreden als voorzitter van de RFEF. Het boek biedt een persoonlijke kijk op zijn tijd bij de federatie en de controverses die hij heeft meegemaakt.

Rubiales kreeg in februari van dit jaar van de rechter een boete van 10.800 euro vanwege de omstreden kus op de mond bij voetbalster Jenni Hermoso, nadat Spanje in 2023 het WK won. Hij nam in september 2023 ontslag als bondsvoorzitter. In 2024 werd hij aangehouden in verband met een corruptiezaak en werd zijn huis doorzocht.

Rubiales reageert op incident

Na het incident sprak Rubiales met de media over zijn reactie en gedachten tijdens de aanval. “Hij heeft geluk dat ze me hebben tegengehouden. Ik weet niet of hij een wapen had of iets dergelijks. Ik zag een zwangere vrouw met twee kleine kinderen. Ik dacht aan de kinderen. Als ik hem had gepakt, zouden we nu in een andere situatie zijn. Dat ze eieren naar me gooien, maakt me niet uit.” De reden voor het werpen van de eieren is nog niet duidelijk.