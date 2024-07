Veelbesproken Marc Cucurella duikt na EK-winst op met opvallend kapsel

was één van de blikvangers op het afgelopen EK in Duitsland. De linksback viel op door zijn sterke spel en zijn veelbesproken handsbal tegen Die Mannschaft, maar natuurlijk ook door zijn kapsel. Na de eindzege met Spanje heeft Cucurella voor een nieuwe haarkleur gekozen.

De 25-jarige verdediger dook plotseling op met een rode haarkleur. Dit is het gevolg van een belofte aan zijn vriendin. “Hij beloofde me dat hij zijn haar rood zou verven als Spanje het EK zou winnen. Maar ik zal hem niet dwingen”, sprak de partner van de tienvoudig international van Spanje voorafgaand aan de finale. Zo te zien is Cucurella een man van zijn woord.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Spanje in de finale afrekende met Engeland was er geen weg meer terug voor de krullenbol. De speler van Chelsea kleurde zijn haar rood, en dat beeld gaat vrijdag rond op sociale media. Cucurella deed dit in samenwerking met Garnier. De Spanjaard prijkt op de cover van het zomermagazine van het verzorgingsmerk.

