Afschuw over gedrag Duitse fans tijdens Spanje - Frankrijk: 'Het was lelijk, wat kan hij eraan doen?'

Dani Carvajal heeft geen goed woord over voor de Duitse voetbalsupporters die zijn land- en teamgenoot dinsdagavond tijdens de ontmoeting tussen Spanje en Frankrijk in de halve finales van het EK trakteerden op een fluitconcert. Carvajal was wegens een schorsing niet inzetbaar, maar stoorde zich aan de zijkant flink aan het ‘lelijke’ gedrag van de Duitsers.

Vijf dagen eerder stond in Stuttgart de kraker tussen Duitsland en Spanje op het programma. De winnaar zou zich plaatsen voor de halve finales. De ontmoeting stevende lang af op een verlenging, maar een rake kopbal van Mikel Merino vlak voor tijd bezorgde Spanje toch nog zónder strafschoppen een plek bij de laatste vier. Bij Duitsland overheerste na het laatste fluitsignaal niet alleen teleurstelling, maar ook woede vanwege een niet gegeven strafschop na een handsbal van Cucurella. De Spanjaard kreeg de bal tegen zijn hand geschoten en voorkwam daarmee een Duitse doelkans, maar de arbitrage zag er geen strafbaar hands in.

Artikel gaat verder onder video

De Duitse fans waren een paar dagen na de kwartfinale tegen Spanje nog pisnijdig en lieten dat blijken tijdens het treffen tussen Spanje en Frankrijk. Op de kraker in de Allianz ArenA waren ook veel Duitsers afgekomen en dat bleek wel uit de fluitconcerten die telkens als Cucurella aan de bal kwam hoorbaar waren. Die werden ook opgepikt door Carvajal. De verdediger van Real Madrid kon wegens een schorsing niet in actie komen. Dat gold ook voor de eveneens geschorste Robin Le Normand en de geblesseerde Pedri. “Ja, ik was boos. Ik zat met Pedri en Le Normand op de bank en we hebben erover gesproken”, zegt Carvajal in gesprek met Cope over de Duitse fluitconcerten.

“We wisten dat er veel Duitse fans waren”, vervolgt de rechtsback, die het gedrag van de Duitsers niet kan waarderen. “De waarheid is dat het lelijk was. Maar Cucurella speelde een geweldige wedstrijd en het kon hem niets schelen. Wat kan hij eraan doen dat de bal zijn hand raakte?”, aldus Carvajal. De sterkhouder van de Spaanse nationale ploeg is niet de enige die zich uitspreekt over de Duitse fluitconcerten. Teamgenoot Daniel Vivian, die tegen Frankrijk als invaller binnen de lijnen kwam, zag zich eveneens genoodzaakt te reageren. “Ik vind het een schande. Geen enkele speler verdient dit. Bedenk je: zij gaan naar een voetbalstadion en doen dat puur om iemand stelselmatig uit te jouwen. Iemand die ook maar zijn sportieve plicht doet”, wordt hij geciteerd door Voetbal International.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.