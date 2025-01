Koeman krijgt slecht nieuws van oud-pupil Pedri: 'Dat is een leugen'

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal krijgt slecht nieuws van zijn voormalige Barcelona-pupil Pedri. De middenvelder ontkent dat hij en zijn clubgenoten de kwartfinale van de Nations League tussen Oranje en Spanje gaan boycotten uit onvrede over de problematische inschrijving van ploeggenoot .

Nederland en Spanje staan in maart tegenover elkaar in de kwartfinales van het toernooi om de Nations League. Donderdag meldden Spaanse media dat de Spaanse internationals van Barcelona dusdanig ontstemd zijn over de perikelen rond Olmo dat zij zouden hebben gedreigd met een boycot van het tweeluik. Die berichtgeving wordt door Pedri echter categorisch ontkend, in gesprek met Marca zegt de Barcelona-middenvelder: "Ik ga niet zeggen dat i niet naar de nationale ploeg ga door Dani Olmo. Dat is een leugen waarvan ik hoop dat niemand hem heeft geloofd."

Het terugtrekken van de Barcelona-spelers zou een flinke aderlating hebben betekend voor de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente. Met Pau Cubarsí, Alejandro Bale, Pedri en Olmo zelf, Fermín López, Marc Casadó, Ferran Torres en toptalent Lamine Yamal heeft de Catalaanse club liefst acht (potentiële) internationals van de regerend Europees kampioen onder contract staan.

Barcelona heeft de afgelopen weken alles in het werk moeten stellen om Olmo - en ploeggenoot Pau Víctor - in te schrijven voor de tweede seizoenshelft. Inmiddels heeft de Spaanse Hoge Sportraad (CSD) alsnog een (tijdelijke) toestemming verleend, maar volgens de laatste berichten legt La Liga zich daar niet bij neer en gaat de competitie-organisator beroep aantekenen tegen de uitspraak van de CSD.

