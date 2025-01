Real Madrid - Barcelona op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 12 januari 2025 staat de finale van de Supercopa de España tussen Real Madrid en FC Barcelona op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het King Abdullah Sport City in de Saudische kustplaats Jeddah. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Hoe laat begint Real Madrid - Barcelona?

De aftrap van de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona is om 20:00 uur Nederlandse tijd. El Clásico in Saudi-Arabië staat onder leiding van scheidsrechter Jesús Gil Manzano.

Op welke zender is Real Madrid - Barcelona te zien?

De finale van de Spaanse supercup wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. Klanten van Ziggo kunnen hiervoor terecht op kanaal 14.

Hoe doen Real Madrid en Barcelona het dit seizoen?

Real Madrid staat op dit moment op de eerste plaats in LaLiga, met 43 punten uit negentien duels. De laatste vijf wedstrijden in alle competities werden allemaal gewonnen. In de halve finale waren de Madrilenen met 3-0 te sterk voor Mallorca. Barcelona staat met 38 punten uit negentien duels op de derde plaats in LaLiga. In de halve finale wonnen de Catalanen met 0-2 van Athletic Bilbao.

Onderlinge historie

Voor Real Madrid en Barcelona is het de tweede keer dit seizoen dat beide clubs elkaar ontmoeten. In De competitiewedstrijd in Madrid was de ploeg van Hansi Flick met liefst 0-4 te sterk voor de aartsrivaal. De vier officiële ontmoetingen daarvoor waren echter allemaal prooi voor Real Madrid.

