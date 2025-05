Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie hakt knoop door over vervanger van Hwang

Feyenoord-trainer Robin van Persie voert twee wijzigingen door in zijn basisopstelling voor de Eredivisie-wedstrijd tegen RKC Waalwijk. De oefenmeester verklapte op de persconferentie al dat in de basis zou starten. Volgens het Algemeen Dagblad vervangt Ramiz Zerrouki de geschorste .

Door de nederlaag tegen PSV (2-3) kan Feyenoord de tweede plaats definitief uit zijn hoofd zetten. Toch zijn de Rotterdammers nog niet helemaal uitgespeeld in de competitie. Het is zaak voor Van Persie en de zijnen om de derde plaats te verdedigen ten opzichte van FC Utrecht, dat slechts drie punten minder heeft.

Bij een overwinning op laagvlieger RKC Waalwijk kan de derde plaats Feyenoord nagenoeg niet meer ontgaan. Van Persie kan tegen de nummer zeventien van de Eredivisie gewoon beschikken over Givairo Read, wiens rode kaart geseponeerd werd. Mogelijk hangt de rechtsback alsnog een schorsing boven het hoofd aangezien de aanklager in hoger beroep is gegaan. Het hart van de defensie wordt gevormd door Gernot Trauner en Dávid Hancko, terwijl Hartman op linksback staat. Op doel staat nog altijd Timon Wellenreuther.

Op het middenveld kan Van Persie niet beschikken over de geschorste Hwang, volgens het AD wordt hij vervangen Zerrouki. Jakub Moder en Antoni Milambo maken het middenveld compleet. Voorin ziet de oefenmeester geen reden tot wissels, dus begint het trio Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Igor Paixão aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Moder, Zerrouki, Milambo; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Wat verwacht jij van de wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk? Laden... 91.3% Winst Feyenoord 3.8% Een gelijkspel 5% Winst RKC Waalwijk 160 stemmen

