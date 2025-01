Frenkie de Jong reserve bij FC Barcelona: zes clubs die hem uit zijn rol kunnen verlossen

vertelde in een uitgebreid interview met Voetbal International niet bezig te zijn met een vertrek bij FC Barcelona, maar zolang hij zijn handtekening niet onder een nieuw contract heeft gezet, valt een zomerse transfer niet uit te sluiten. De middenvelder is meermaals in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, maar er zullen ongetwijfeld meer clubs zijn die zijn situatie nauwlettend in de gaten houden. FCUpdate.nl bespreekt zes clubs die De Jong van zijn reserverol in Spanje zouden kunnen verlossen.

Bayern München

Bij Bayern München is het nooit rustig, maar wie er de laatste jaren ook als trainer aan de slag ging: Joshua Kimmich stond er altijd. Het is op dit moment echter de vraag of de Duitser ook volgend seizoen nog te bewonderen is in de Allianz ArenA. Kimmich is in het bezit van een aflopend contract en heeft tot op heden nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Grote kans dat hij na tien jaar Bayern München en ruim vierhonderd wedstrijden zin heeft in een nieuw avontuur. De club zal dan ongetwijfeld de markt betreden om een vervanger aan te trekken. Kimmich is veel meer dan een aanjager en balafpakker. De Jong is graag de eerste middenvelder die in de opbouw in balbezit komt. Een belletje vanuit München zou dan ook helemaal niet zo gek zijn.

Paris Saint-Germain

Het had weinig gescheeld of De Jong had helemaal niet voor FC Barcelona gespeeld. Op 7 december 2018 schreef De Telegraaf dat Ajax de middenvelder ‘zo goed als zeker’ kwijt zou raken aan Paris Saint-Germain. De Fransen hadden naar verluidt 75 miljoen euro over voor de komst van De Jong, maar trokken uiteindelijk toch aan het kortste eind. FC Barcelona pleegde een coup en overtuigde de Oranje-international van een verhuizing naar Catalonië. PSG bleef met lege handen achter, maar waarom zou het niet nog eens een poging wagen? Heel veel opties heeft Luis Enrique momenteel niet op de positie van controlerende middenvelder. De Parijzenaren zijn bovendien mogelijk een van de weinige clubs die aan de financiële wensen van zowel FC Barcelona als De Jong kunnen voldoen.

Manchester City

De Jong had na een uitstekend halfjaar bij Ajax eind 2018 de clubs voor het uitkiezen. Naast PSG joeg ook Manchester City op de komst van de Nederlander. De Engelsen leken de strijd te verliezen van PSG, maar zagen hem uiteindelijk verkassen naar FC Barcelona. Ze schakelden echter door en legden in de zomer van 2019 zeventig miljoen euro neer voor de komst van Rodri. Er bestaat geen discussie over welke club dat jaar de beste zaken heeft gedaan. Rodri is onmisbaar voor Manchester City, zo blijkt dit seizoen wel. De formatie van coach Pep Guardiola schreeuwt om een ‘tweede’ Rodri. Valentijn Driessen noemt De Jong als stand-in van Rodri bij Manchester City een ‘prikkelende gedachte’, maar het valt te betwijfelen of De Jong zelf er ook zo over denkt.

Manchester United

We blijven nog even in Manchester. De afgelopen jaren ging er vrijwel geen transferwindow voorbij zonder dat De Jong in verband werd gebracht met een overstap naar Manchester United. Erik ten Hag had zijn Ajax-smaakmaker in de zomer van 2022 dolgraag naar Engeland gehaald. FC Barcelona stond er weliswaar niet onwelwillend tegenover, maar De Jong hield zijn poot stijf en ging voor zijn kans in Catalonië. Ten Hag haalde gedurende zijn dienstverband bij Manchester United veelal goede bekenden naar Old Trafford. Of zijn vervanger Rúben Amorim dezelfde plannen heeft, zal moeten blijken. Met het nakende vertrek van Christian Eriksen en mogelijk ook het afscheid van Casemiro kan de Portugees op het middenveld wel een kwaliteitsimpuls gebruiken.

Liverpool

Arne Slot beleefde een opvallend rustige eerste transferwindow als hoofdtrainer van Liverpool. De club legde doelman Giorgi Mamardashvili alvast vast voor volgend seizoen en telde twaalf miljoen euro neer voor de komst van Federico Chiesa. Dat betekent echter niet dat Slot het zo ook had gewild. Als het aan de Nederlandse oefenmeester had gelegen, dan had Liverpool zich afgelopen zomer versterkt met Martín Zubimendi. De Spanjaard verkoos een langer verblijf bij Real Sociedad echter boven een verhuizing naar Engeland. Het gaf wel aan dat Slot voor de positie van defensieve/meest controlerende middenvelder nog op zoek was naar versterking. Niet geheel ontoevallig werd Liverpool onlangs in verband gebracht met De Jong, maar volgens transferjournalist Rudy Galetti zijn diens salariseisen de koploper van Engeland voorlopig nog te gortig.

Arsenal

Kijken we puur naar de trainer, dan had Arsenal misschien wel bovenaan dit lijstje moeten staan. Mikel Arteta voetbalde in de jeugdopleiding van FC Barcelona en was ruim drie jaar de assistent van Guardiola bij Manchester City, alvorens aan de slag te gaan als hoofdtrainer in het Emirates Stadium. Arteta komt met zijn filosofie waarschijnlijk het dichtst bij die van FC Barcelona, al slaagt hij er nog niet in Arsenal zo dominant te laten voetballen zoals Guardiola en Enrique dat wel voor elkaar kregen als trainer van Barça. De Jong vormt misschien wel het ontbrekende puzzelstukje. Martin Ødegaard en Declan Rice zullen hun basisplaats niet zo snel verliezen, maar op de positie van defensieve middenvelder kan Arsenal wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Niet in de laatste plaats omdat de contracten van Thomas Partey (31 jaar) en Jorginho (33) deze zomer aflopen.

Bij welke andere club dan FC Barcelona zie jij Frenkie de Jong graag voetballen? Laden... 20.5% Bayern München 2.4% Paris Saint-Germain 11.8% Manchester City 3.1% Manchester United 28% Liverpool 22.9% Arsenal 11.3% Anders, namelijk... 415 stemmen

