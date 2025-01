‘Barcelona komt met zeer duidelijke boodschap aan De Jong’

FC Barcelona heeft duidelijk gemaakt dat hij deze maand op zoek mag naar een nieuwe club, zo weet SPORT. De Catalanen zijn na de deceptie rondom de inschrijving van Dani Olmo en Pau Victor in paniek geraakt en willen graag meerdere spelers van de hand doen. Gaat de Nederlander niet weg, heeft hij de optie om bij te tekenen of komende zomer te vertrekken.

Barcelona is in een flinke soap beland rondom de inschrijvingen van Victor en topaankoop Olmo. Hoewel de Spaanse topclub dacht met de verkoop van de vipboxen in het vernieuwde Camp Nou aan de eisen voor inschrijving te kunnen voldoen, staken LaLiga en de Spaanse bond daar zaterdag een stokje voor. Barcelona besloot daarop naar de rechter te stappen.

Het feit dat het er nu heel sterk op lijkt dat Olmo en Victor niet kunnen worden ingeschreven, zorgt voor flinke stress achter de schermen bij Barcelona. De Catalanen zouden in eerste instantie het grootste deel van de selectie intact willen houden in januari, maar volgens de Spaanse krant is daar nu verandering in gekomen. Onder meer Ansu Fati, Eric Garcia en Andreas Christensen mogen Barcelona deze winter verlaten.

Verlengen of vertrekken

Ook De Jong en Ronald Araújo hebben van de clubleiding een duidelijke boodschap gekregen. Het tweetal heeft nog een contract tot medio 2026 bij Barcelona. Als ze deze winter niet vertrekken, staan de Catalanen erop dat ze deze verbintenis verlengen. Gebeurt dit niet, zullen ze komende zomer moeten vertrekken. Met name bij De Jong lijkt het erop dat hij niet van plan is te verlengen, dus behoort ook een winters vertrek serieus tot de opties.

