Barbastro-fans steken de draak met FC Barcelona en Dani Olmo

Hoewel UD Barbastro zaterdag een kansloze avond beleefde in de Copa del Rey tegen FC Barcelona (0-4), hebben de supporters van de vierdeklasser toch een manier gevonden om de tegenstander te treiteren. De fans van de thuisploeg kwamen met een flinke plaagstoot in de richting van de Catalanen en in het bijzonder.

De soap omtrent Olmo houdt de gemoederen in Spanje flink bezig. FC Barcelona, dat al lange tijd met financiële problemen te maken heeft, kon de uitblinker van het Europees kampioenschap in Duitsland nog wel inschrijven voor de eerste seizoenshelft. Vooralsnog lukt het Barça niet om de middenvelder in te schrijven voor de tweede seizoenshelft.

Bij aankomst van de spelersbus van FC Barcelona bij het complex van Barbastro begon een aantal jeugdige fans een plagerig liedje te zingen. "Dani Olmo, donde está?", klonk het. Vrij vertaald betekent dit 'Dani Olmo, waar ben je'. De 26-jarige Spanjaard ontbrak inderdaad bij FC Barcelona, omdat hij dus niet speelgerechtigd is.

Pep Guardiola zou met Manchester City weleens kunnen gaan profiteren van de financiële problemen van zijn vroegere werkgever Barcelona.