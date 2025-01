Barcelona maakt veel betere indruk dan een jaar geleden, Frenkie de Jong valt positief op

Barcrelona heeft zich zonder problemen gevoegd bij de laatste zestien in de Copa del Rey. De ploeg van trainer Hansi Flick won met 0-4 bij vierdedivisionist Barbastro. stond negentig minuten op het veld en maakte zo zijn eerste speelminuten sinds 11 december.

Een jaar geleden, op 7 januari 2024, speelde Barcelona in de zestiende finales ook al een uitwedstrijd tegen Barbastro. Toen kende de grootmacht uit Catalonië geen al te gemakkelijke avond: het werd 2-3. Lange tijd mocht Barbastro toen dromen van een stunt, maar ditmaal was die hoop al snel vervlogen. De vierdedivisionist had in grote delen van de wedstrijd niets in de melk te brokkelen.

Artikel gaat verder onder video

Barcelona zocht al gauw naar de voorsprong en miste enkele kopkansen, voordat Eric García er één benutte. Na twintig minuten verstuurde De Jong een scherpe voorzet richting Ronald Araújo, die de bal doorkopte naar García. Met het hoofd opende García de score. Na een halfuur scoorde Barcelona andermaal uit een kopbal. Een indraaiende vrije trap van Pablo Torre werd door Lewandowski binnengekopt, via het lichaam van Óscar Arroyo.

Kort na de pauze was Lewandowski ook verantwoordelijk voor de 0-3. De spits werd vrij voor het doel gezet door Torre, troefde verdediger Dani Santigosa af in een fysiek duel en rondde zonder problemen af. Aan het doelpunt zat een buitenspellucht, maar door het ontbreken van de VAR kwam er geen second opinion. Een regelrechte blunder van doelman Arnau Fàbrega, die de bal prompt inleverde bij Torre, zorgde voor de 0-4. De Jong bleef de hele wedstrijd op het veld staan en viel op met enkele goede passes.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Wat een lekkere 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘇𝗲𝘁 van Frenkie de Jong! 🤩

Eric García is het eindstation voor 1-0 🏹#ZiggoSport #CopaDelRey #BarbastroBarcelona — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2025