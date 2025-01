Barcelona stapt naar rechter na nieuwe wending in soap rondom Olmo

LaLiga en de Spaanse voetbalbond RFEF hebben gezamenlijk besloten FC Barcelona geen toestemming te geven voor het inschrijven van en Pau Víctor, zo maken de organisaties bekend in een verklaring. Volgens Fabrizio Romano gaan de Catalanen de beslissing aanvechten bij de rechter.

De soap rondom de inschrijving van Olmo is nog altijd niet ten einde gekomen. De zomeraanwinst van Barcelona kon voor de eerste helft van het seizoen wel worden ingeschreven, maar door de financiële problemen is dit voor de tweede seizoenshelft niet gelukt. De Catalanen voldeden niet aan de zogenaamde 1:1 regel, waardoor alle aankopen goedgekeurd moeten worden door LaLiga. Woensdag maakte de competitie al bekend dat de sterspeler van Barcelona niet is ingeschreven voor de tweede seizoenshelft.

Barcelona deed in de afgelopen dagen een naarstige poging om aan de 1:1 regel te voldoen en slaagde hierin door de vipboxen in het vernieuwde Camp Nou te verkopen aan een onderneming in Dubai. De benodigde 28 miljoen euro om aan de eisen van LaLiga te voldoen, heeft Barça vrijdag ontvangen, waardoor het vertrouwen groot was dat Olmo en Víctor toch ingeschreven konden worden.

LaLiga en RFEF blokkeren inschrijving

LaLiga heeft hier samen met de Spaanse bond een stokje voor gestoken. Volgens de regels is het namelijk zo dat een speler wiens inschrijving afgekeurd is, gedurende het seizoen niet alsnog ingeschreven kan worden door dezelfde club. Een hard gelag voor Barcelona, dat daarmee de kans op een transfervrij vertrek van Olmo ziet toenemen. In een ultieme poging het tweetal alsnog in te schrijven, heeft de clubleiding besloten de stap naar de rechter te zetten om de beslissing aan te vechten.

🚨⛔️ OFFICIAL: La Liga and Spanish Federation RFEF have jointly decided to REJECT Dani Olmo and Pau Victor's registrations for Barcelona.



Barcelona will go to court. ⚠️ pic.twitter.com/eW1Y8OHNir — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025

