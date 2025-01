Feyenoord-ster reageert voor het eerst op transfergeruchten

heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten rondom zijn mogelijke overstap naar FC Barcelona. De verdediger van Wolverhampton Wanderers, die op huurbasis bij Feyenoord speelt, werd gedurende de eerste seizoenshelft regelmatig gelinkt aan de nummer drie van LaLiga.

Halverwege november kwam naar buiten dat Barcelona de pijlen heeft gericht op Bueno. De Spaanse topploeg zou namelijk graag een extra linksback aan de selectie toevoegen en zou in de huurling van Feyenoord een goedkope optie zien. De verdediger maakte in zijn eerste halfjaar in Rotterdam indruk en Brian Priske doet, indien fit, vrijwel altijd beroep op de Spanjaard.

In gesprek met Express & Star heeft Bueno zich voor het eerst uitgelaten over een mogelijke overstap naar Barcelona. “Geruchten zijn geruchten, dus daar focus ik me niet op”, is de vleugelverdediger duidelijk. “Ik ben iemand die in het heden leeft. Ik denk aan het nu en wat ik morgen ga doen. Op dit moment focus ik me op mezelf.”

Bij Feyenoord heeft Bueno het in ieder geval erg naar zijn zin. “Sinds de eerste dag dat ik hier ben, vind ik het erg leuk, met name het leven in Rotterdam. De stad is erg mooi en op gebied van voetbal is het geweldig.” Hoewel Bueno van plan is het seizoen bij Feyenoord goed af te ronden, ziet hij zichzelf ook graag terugkeren bij Wolverhampton. “Maar als voetballer moet je echt spelen en dat vertrouwen voelen, dat is het belangrijkste. Dat was een van de redenen waarom ik besloot om op huurbasis weg te gaan, omdat je dat vertrouwen nodig hebt om goed te spelen. Dat is waar ik 100 procent naar op zoek ben. Dit seizoen, volgend seizoen, elk seizoen in mijn carrière.”

