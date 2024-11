‘Feyenoord-speler (22) maakt indruk en speelt zich in de kijker van FC Barcelona’

(22) heeft zich in de kijker gespeeld van FC Barcelona. De huidige koploper van Spanje wil de selectie graag versterken met een extra linkervleugelverdediger en de huurling van Feyenoord is een van de spelers die in Catalonië op de radar staan. Dat meldt Sport althans. Bueno wordt dit seizoen door de Rotterdammers gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

Quilindschy Hartman is normaal gesproken de eerste keus op de linksbackpositie bij Feyenoord, maar hij raakte eerder dit kalenderjaar zwaar geblesseerd aan een knie. Een hard gelag voor Hartman, die zich naar verluidt in de kijker had gespeeld van (top)clubs uit de grote Europese competities én goed op weg was om als basisspeler met het Nederlands elftal aan te treden tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. Feyenoord zag zich genoodzaakt een nieuwe linksback te halen. Het werden er uiteindelijk twee: Gijs Smal kwam transfervrij over van FC Twente, Bueno maakte op huurbasis de overstap van Wolverhampton Wanderers.

Bueno debuteerde op 18 augustus in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle in het shirt van Feyenoord en verzorgde meteen een assists. Hij ontbrak vervolgens vanwege een spierblessure in de daaropvolgende drie competitieduels, maar sinds hij fit is, doet trainer Priske in vrijwel elke wedstrijd een beroep op hem. Bueno betaalt het vertrouwen van de Deen terug met een goede optredens, waaronder in de kraker tegen Benfica in de Champions League (1-3) winst. De ontwikkeling en prestaties van de Spanjaard zijn niet onopgemerkt gebleven. FC Barcelona wil graag een extra linksback aantrekken en volgens Sport zou Bueno een optie kunnen worden.

Bueno als Davies niet haalbaar blijkt?

De lijstaanvoerder van Spanje wil graag een concurrent voor Alejandro Baldé aantrekken. De landgenoot van Bueno maakt weliswaar indruk dit seizoen, maar is nog jong (21) en stond eerder dit jaar nog maandenlang aan de kant met een peesblessure. Een extra optie voor de linksbackpositie is dus geen onnodige luxe. Coach Hans-Dieter Flick heeft op dit moment enkel Gerard Martín als vervanger achter de hand. FC Barcelona wordt inmiddels ook al even in verband gebracht met Alphonso Davies. De Canadees is bij Bayern München in het bezit van een aflopend contract en daarom een interessante optie voor FC Barcelona, maar volgens Sport wordt zijn komst intern als een ‘heel, heel moeilijk’ gezien. Davies vraagt een riant salaris én een hoge tekenbonus. Bovendien maakt Real Madrid ook werk van zijn komst.

Bueno zou dus een optie kunnen worden als Davies niet haalbaar blijkt voor FC Barcelona. Dat geldt ook voor Álvaro Carreras, die momenteel onder contract staat bij Benfica. Mocht FC Barcelona werk willen maken van Bueno, dan zal het zaken moeten doen met Wolverhampton. De Spanjaard heeft bij de club uit de Premier League nog een doorlopend contract tot de zomer van 2028.

