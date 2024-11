'Barcelona hoopt Real dwars te zitten: Flick probeert landgenoot te overtuigen van transfer'

FC Barcelona hoopt de verdediging te versterken met de aan het einde van het seizoen transfervrije Duitser van Bayer Leverkusen, zo melden Duitse en Spaanse media. De 32-voudig Duits international geldt ook bij aartsrivaal Real Madrid als een van de belangrijkste doelwitten op de transfermarkt, maar trainer Hans-Dieter Flick van Barcelona hoopt zijn landgenoot te kunnen overtuigen voor de Catalenen te kiezen.

Tah werd vorig seizoen landskampioen met Bayer Leverkusen, maar pogingen van die club om zijn aflopende contract te verlengen liepen op niets uit. Bayern München hoopte daarom afgelopen zomer te kunnen toeslaan. Der Rekordmeister heeft er immers een businessmodel van gemaakt om de concurrentie te verzwakken door (bijna) transfervrije spelers over te nemen - denk bijvoorbeeld aan Robert Lewandowski die in 2014 voor niets overkwam van Borussia Dortmund. Bayern heeft nog steeds uitstekende papieren om Tah alsnog in te lijven, zo meldde zaakwaarnemer Pini Zahavi van de verdediger recentelijk.

Zowel een winterse transfer - Leverkusen zou voor vijftien miljoen euro bereid zijn afscheid te nemen van Tah om te voorkomen dat hij zes maanden later gratis de deur uitloopt - als een transfervrije overstap in de zomer zou voor Bayern een optie kunnen zijn. Er zijn echter meer kapers op de kust, maar Tah zou al hebben besloten dat hij zijn loopbaan niet in Italië wil vervolgen en daarom aanbiedingen van zowel Internazionale als Juventus naast zich neer hebben gelegd.

Een overstap naar Spanje behoort echter nog wél tot de mogelijkheden voor Tah. Real zou van de Leverkusen-verdediger één van de drie transfervrije toptargets voor komende zomer hebben gemaakt, zo meldden Spaanse media dinsdag al. Behalve Tah zouden ook Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Alphonso Davies (Bayern München) komende zomer gratis naar De Koninklijke moeten komen, terwijl Tah's ploeggenoot Florian Wirtz - die wél een doorlopend contract heeft - ook hoog op het verlanglijstje van de regerend kampioen van Spanje zou staan. Barcelona hoopt de plannen van de aartsrivaal echter te dwarsbomen: Flick, die Tah nog kent van hun gezamenlijke periode bij de nationale ploeg, doet een poging de verdediger ervan te overtuigen voor Barça te kiezen. Wat meehelpt is dat zaakwaarnemer Zahavi een uitstekende band heeft met het Barcelona-bestuur. Zo is ook Lewandowski, die in 2023 van Bayern naar Barcelona overstapte, een cliënt van Zahavi.

