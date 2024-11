'Barcelona sluit recorddeal en harkt broodnodige miljoenen binnen'

FC Barcelona staat op het punt het contract met kledingsponsor Nike te verlengen, zo melden Spaanse media vrijdagavond. De Catalaanse club zou een recorddeal hebben gesloten met het Amerikaanse kledingmerk dat de club over een periode van veertien jaar maar liefst 1,7 miljard euro oplevert.

Nike is al sinds het seizoen 1998-99 de vaste kledingsponsor van Barcelona, dat voor die tijd zes jaar lang werd gekleed door het Italiaanse merk Kappa. De huidige verbintenis loopt nog door tot medio 2028, maar wordt dus eerder opengebroken en tegen een fors hoger bedrag verlengd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spaanse media kijken kritisch naar Frenkie de Jong na terugkeer in de basis

Opvallend genoeg kwam eerder dit jaar nog naar buiten dat het niet bepaald boterde tussen Barcelona en Nike. Het Duitse Puma, dat onder meer de kleding van Manchester City en PSV levert, zou zelfs een enorm bod hebben gedaan om de plek van het Amerikaanse merk in te nemen. Een deal met Puma zou Barcelona minimaal 200 miljoen euro per jaar hebben opgeleverd, maar is er uiteindelijk dus niet gekomen.

LEES OOK: 'Barcelona houdt opgebloeide Koeman-flop scherp in de gaten'

Het nieuwe contract met Nike gaat niet zó ver, maar levert Barcelona tussen 2024 en 2028 een bedrag van 48 miljoen euro per jaar méér op dan de huidige deal, zo schrijft Mundo Deportivo. Daarna loopt het verschil verder op en zou er tussen de 58 en 60 miljoen euro per jaar meer worden binnengehaald dan nu het geval is. Gemiddeld genomen verdient Barcelona met het nieuwe contract 121 miljoen euro per seizoen, zo wordt berekend. De deal tussen de club en het merk zou dan ook de grootste sponsordeal ter wereld worden. Barcelona kan de extra miljoenen meer dan gebruiken. De club moet nog alle zeilen bijzetten om zomeraanwinsten Dani Olmo en Pau Víctor ook na 1 januari 2025 te kunnen registreren voor LaLiga.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

Het had niks gescheeld, of een huidige basisspeler van FC Barcelona had voor Manchester United getekend.