Spaanse media kijken kritisch naar Frenkie de Jong na terugkeer in de basis

Spaanse media maken de balans op na de 2-5 overwinning van FC Barcelona op bezoek bij Rode Ster Belgrado. maakte zijn opwachting in de basis na lang blessureleed, maar kon nog niet direct imponeren.

De Jong was liefst vijf maanden afwezig bij FC Barcelona en liep onder meer het EK met het Nederlands elftal mis in Duitsland. Sinds de middenvelder is teruggekeerd, mocht hij vijf keer invallen. Tweeënhalve week geleden werd de basisrentree van De Jong al verwacht, maar dat bleek op het laatste moment toch niet aan de orde. Nu gebeurde dat wél in Servië, waar De Jong als aanvoerder 67 minuten mocht spelen.

Artikel gaat verder onder video

'Zijn eerste basisplaats na een blessure die hem lang aan de kant hield. Frenkie gaf goede druk, maar weinig meer...', is de conclusie van Marca, dat de middenvelder van FC Barcelona een zes geeft voor zijn optreden in de Champions League.

Mundo Deportivo geeft de Nederlander een zeven voor zijn optreden, maar kraakt wel kritische noten: 'Hij probeerde het aanvallende spel van Barça te dynamiseren, maar zonder effectiviteit. Ook ontbrak het hem aan intensiteit in de verdediging.'

