Frenkie de Jong krijgt prachtig nieuws: heerlijk extraatje bij basisrentree

keert woensdagavond terug in de basis bij FC Barcelona. De middenvelder, die lange tijd ontbrak wegens een slepende enkelblessure, moest het in de afgelopen wedstrijden doen met invalbeurten, maar krijgt tegen Rode Ster Belgrado de kans als basisspeler. De Jong draagt zelfs de aanvoerdersband.

De Jong was liefst vijf maanden afwezig bij FC Barcelona en liep onder meer het EK met het Nederlands elftal mis in Duitsland. Sinds de middenvelder is teruggekeerd, mocht hij vijf keer invallen. Tweeënhalve week geleden werd de basisrentree van De Jong al verwacht, maar dat bleek op het laatste moment toch niet aan de orde.

Woensdagavond keert De Jong dus wél terug bij de eerste elf van Hans Dieter Flick. De laatste keer dat de Nederlander in de basis mocht starten, was op 21 april 2024. De middenvelder verscheen destijds aan de aftrap tegen Real Madrid (3-2 nederlaag), maar moest zich in de rust laten vervangen wegens een blessure. Pedri was zijn vervanger.

Samen met Marc Casado en Pedri treedt De Jong op het middenveld aan tegen Rode Ster Belgrado in de vierde wedstrijd in de Champions League. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in Servië. De Jong is door Flick direct benoemd tot aanvoerder van de ploeg.

Opstelling FC Barcelona: Pena; Koundé, Cubarsi, Martínez, Martín; De Jong, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

