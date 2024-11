is nog altijd niet onomstreden in Spanje. De middenvelder nam FC Barcelona vorige week als invaller in de Clásico tegen Real Madrid nog bij de hand, maar na zijn optreden in de derby tegen Espanyol klinken er toch weer hele andere geluiden. Mundo Deportivo vond De Jong in verdedigend opzicht niet brengen wat er van hem wordt verwacht, terwijl Sport stelt dat hij zijn ‘ideale’ positie na al die jaren nog steeds niet heeft gevonden.

FC Barcelona telde in de zomer van 2019 tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van De Jong, die in het seizoen ervoor veel indruk had gemaakt bij Ajax, vooral in de Champions League-wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus. Maar volgens Sport heeft De Jong nog altijd niet kunnen laten zien waarom FC Barcelona inmiddels ruim vijf jaar geleden zóveel geld voor hem over had. “De situatie van De Jong bij FC Barcelona wordt steeds ongemakkelijker. De speler zelf klaagde vorig seizoen over de informatie in de pers over zijn salaris, terwijl hij tegelijkertijd nooit klaar was met zichzelf te ontmaskeren als de voetballer voor wie FC Barcelona 80 miljoen euro betaalde aan Ajax”, zo leest het.

De Jong werd in de zomer van 2022 nog richting de uitgang geduwd. FC Barcelona kampt al jaren met financiële problemen en omdat de Nederlander een van de grootverdieners was, stond de club niet onwelwillend tegenover een vertrek. Manchester United had hem er dolgraag bij willen hebben, maar De Jong hield zijn poot stijf en ging voor zijn kans bij FC Barcelona. Hij speelde zich onder Xavi Hernández in het elftal en kroonde zich in 2023 voor het eerst tot kampioen van Spanje. Maar na veel blessureleed staat zijn positie opnieuw ter discussie. “De Jong heeft zeer onregelmatig gepresteerd bij de club, zonder ooit het gevoel te hebben gehad dat hij zijn ideale positie heeft gevonden”, zo stelt de sportkrant.

De Jong onder Flick nog geen basisspeler

Met De Jong leek FC Barcelona de natuurlijke opvolger van Sergio Busquets in huis te hebben gehaald, maar laatstgenoemde bleek ook met de Nederlander erbij onmisbaar voor FC Barcelona. Bovendien lijkt FC Barcelona in De Jong géén speler voor de nummer 6-positie te zien, zo blijkt wel uit het feit dat Xavi vorig seizoen zelfs centrumverdediger Andreas Christensen meermaals op die plek posteerde. Xavi maakte na vorig seizoen plaats voor Hans-Dieter Flick. De Duitser kon de eerste maanden geen beroep doen op de geblesseerde De Jong. De oud-Ajacied is inmiddels alweer even fit en maakte vorige week in de Clásico tegen Real Madrid nog een uitstekende indruk, maar zijn goede invalbeurt resulteerde niet in een basisplaats tegen Espanyol.

De Jong viel tegen Espanyol in de tweede helft in, maar ditmaal slaagde hij er niet in het spel naar zich toe te trekken. Integendeel zelfs. “Frenkie verving Casadó en het team kelderde”, zo schrijft Sport. “Met Pedri en Dani Olmo in het elftal lijkt het voor De Jong erg lastig om zijn positie als onbetwiste basisspeler terug te winnen”, zo leest het. Flick heeft bovendien ook nog Gavi tot zijn beschikking, terwijl Eric García eveneens in aanmerking komt voor een plek op het middenveld. De Jong zijn invalbeurt tegen Espanyol lijkt hem niet te hebben geholpen. “Zijn invalbeurt verbeterde het team in de Clásico, maar in de derby was hij niet belangrijk. Hij was goed aan de bal, maar hij miste verdedigend wat energie”, zo stelt Mundo Deportivo.

Waar ligt De Jong zijn toekomst?

De moeilijke seizoensstart doet de geruchten over De Jong opnieuw aanwakkeren. De Nederlander is bij FC Barcelona in het bezit van een contract tot de zomer van 2026. De komende maanden moet worden besloten of FC Barcelona en De Jong langer met elkaar in zee gaan, of dat hij na dit seizoen op de transferlijst wordt geplaatst. “De voetballer heeft Barça nooit willen verlaten, ondanks aandringen van Manchester United, maar het kan anders zijn als hij niet langer een basisspeler is”, aldus Sport, dat verwacht dat er in ieder geval geen gebrek aan interesse zal zijn. Bayern München, Paris Saint-Germain en Italië worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen.

Frenkie de Jong moet na dit seizoen vertrekken bij FC Barcelona Laden... 72.7% Eens 27.3% Oneens 1053 stemmen

